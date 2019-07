المدير التنفيذي لـ Blockstack متفائل بحذر بخصوص عملة Facebook

تواجه Blockstack يومًا كبيرًا اليوم ، حيث بدأت ببيع التوكن الخاص بها و حتى الآن يبدو أن الصفقة حققت نجاحًا مدهشًا حيث واجهت CoinList “عبئًا ثقيلًا” و “اضطرت لإضافة المزيد من سعة الخادم” و لا يبدو أن منيب علي الرئيس التنفيذي لشركة Blockstack والمؤسس المشارك يمانع في مشاركة الأضواء مع مشروع رقمي ساخن آخر و هي عملة Libra التابعة لـ Facebook.

في حين أن المجتمع الرقمي كانت له ردود فعل مختلفة في ما يخص Libra فإن علي يرغب في الخروج بموقف داعم و ذلك على الرغم من مشاكل الخصوصية الواضحة التي يعاني منها مارك زوكربيرج وفايسبوك و يركز علي على حقيقة أن مارك وشركاه ليسو متحكمين تماما بالمشروع حيث أخبر CNBC بالتالي :

هذا قد يكون صحيحا و مع ذلك فهناك شيء قد يرغب في التفكير فيه و هو المثل الذي يذكرنا بأن الطريق إلى الجحيم مرصوف بالنوايا الحسنة فكيف يمكنك الوثوق بالمحفظة الرقمية Calibra التي باع منشئها بوصلته الأخلاقية للشيطان؟

10 years from now will everyone be buying things with #BTC or $FB Libra? asks @JoeSquawk pic.twitter.com/zyRWHDIuAt

سواء أحببتها أم كرهتها فإن عملة libra الخاصة بفايسبوك قد سيطرت على ذهن الجميع في الواقع يمكن أن يكون الانخفاض الحاد في سعر عملة البيتكوين ناتجًا عن غضب صناع السياسة من احتمال تهديد Facebook للنظام المالي التقليدي و هل يمكنك إلقاء اللوم عليهم؟ بالأمس ، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى “العديد من المخاوف الخطيرة” التي تحيط بـ Libra.

وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول ما إذا كانت libra سيتم إطلاقها أصلا حيث صرح هنتر هورسلي الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise لإدارة الأصول الرقمية لبلومبرج بأنه “لن نتفاجأ إذا لم نرى العملة في عام 2020”.

Just caught up with comments from @federalreserve Chairman Powell at his @FSCDems Hearing, and I fully agree that legitimate concerns about @Libra_ should be addressed carefully and patiently, and that it shouldn't be rushed. This is why we shared plans early.