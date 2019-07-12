المدير التنفيذي لـ Blockstack متفائل بحذر بخصوص عملة Facebook

تواجه Blockstack يومًا كبيرًا اليوم ، حيث بدأت ببيع التوكن الخاص بها و حتى الآن يبدو أن الصفقة حققت نجاحًا مدهشًا حيث واجهت CoinList “عبئًا ثقيلًا” و “اضطرت لإضافة المزيد من سعة الخادم” و لا يبدو أن منيب علي الرئيس التنفيذي لشركة Blockstack والمؤسس المشارك يمانع في مشاركة الأضواء مع مشروع رقمي ساخن آخر و هي عملة Libra التابعة لـ Facebook.

في حين أن المجتمع الرقمي كانت له ردود فعل مختلفة في ما يخص Libra فإن علي يرغب في الخروج بموقف داعم و ذلك على الرغم من مشاكل الخصوصية الواضحة التي يعاني منها مارك زوكربيرج وفايسبوك و يركز علي على حقيقة أن مارك وشركاه ليسو متحكمين تماما بالمشروع حيث أخبر CNBC بالتالي :

“بشكل عام ، يعد هذا تطوراً جيداً و أنا متفائل بحذر ، بمعنى أن شركة فايسبوك قامت بأشياء معينة في الماضي من شأنها أن تجعلك لا تثق بها لكن هذا الفريق جديد و أنا أعرف بالفعل فريق القيادة هناك وأعتقد أن لديهم نوايا حسنة حقًا ويحاولون فعل الشيء الصحيح “.

هذا قد يكون صحيحا و مع ذلك فهناك شيء قد يرغب في التفكير فيه و هو المثل الذي يذكرنا بأن الطريق إلى الجحيم مرصوف بالنوايا الحسنة فكيف يمكنك الوثوق بالمحفظة الرقمية Calibra التي باع منشئها بوصلته الأخلاقية للشيطان؟

10 years from now will everyone be buying things with #BTC or $FB Libra? asks @JoeSquawk pic.twitter.com/zyRWHDIuAt — Squawk Box (@SquawkCNBC) July 11, 2019

سواء أحببتها أم كرهتها فإن عملة libra الخاصة بفايسبوك قد سيطرت على ذهن الجميع في الواقع يمكن أن يكون الانخفاض الحاد في سعر عملة البيتكوين ناتجًا عن غضب صناع السياسة من احتمال تهديد Facebook للنظام المالي التقليدي و هل يمكنك إلقاء اللوم عليهم؟ بالأمس ، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى “العديد من المخاوف الخطيرة” التي تحيط بـ Libra.

وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول ما إذا كانت libra سيتم إطلاقها أصلا حيث صرح هنتر هورسلي الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise لإدارة الأصول الرقمية لبلومبرج بأنه “لن نتفاجأ إذا لم نرى العملة في عام 2020”.

Just caught up with comments from @federalreserve Chairman Powell at his @FSCDems Hearing, and I fully agree that legitimate concerns about @Libra_ should be addressed carefully and patiently, and that it shouldn't be rushed. This is why we shared plans early. — David Marcus (@davidmarcus) July 10, 2019

Advertisements

و يشير أحد كبار المحللين ماتي غرينسبان إلى أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تزامنت مع انخفاض سعر عملة البيتكوين يوم أمس وهو انخفاض مستمر حتى اليوم و قال جرينسبان في تعليق له :

“سواء كان الأمر مترابطا أم لا و هو أمر قد لن نعرفه أبدًا و لكن الانخفاض في سعر عملة البيتكوين بالأمس حدث بالتأكيد في أعقاب تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي و الدائرة الأرجوانية هنا توضح اللحظة المحددة التي تناول فيها الاحتياطي الفيدرالي وضع Libra”.

على الرغم من أن مصير Libra لا يزال غير واضح بعد إلا أن مستقبل Blockstack يبدو مشرقًا إلى حد ما بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققها أثناء بيع التوكن خاصته.

يمكنك عزيزنا القارئ وضع تعليق حول الموضوع أدناه.

المصدر :

إقرأ أيضا :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام