أخيرا دونالد ترامب يتحدث عن البيتكوين و العملات المشفرة

ترامب يتحدث عن البيتكوين ، رئيس الولايات المتحدة ، علنا على أصول البيتكوين و العملات المشفرة على تويتر. اكبر رجال الاعمال في العالم و رئيس الولايات المتحدة خصص تغريدة عامة على تويتر يتحدث فيها عن العملات المشفرة.

دونالد ترامب يتحدث عن البيتكوين و العملات المشفرة

في صباح يوم الجمعة ، ترامب قال شيئا مثيرا عن العملات المشفرة في منعطف غريب للأحداث. وردًا على تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول Bitcoin و Libra والمواضيع ذات الصلة ، أوضح مدير الأعمال أنه :

“ليس من محبي Bitcoin والعملات الأخرى المشفرة”.

فيما يتعلق بالسبب ، سخر ترامب من أنه لا يعتقد أن الأصول الرقمية هي أموال ، مضيفًا أنها معروفة أيضًا بأنها شديدة التقلب و “قائمة على الهواء الرقيق”. خبراء العملة المال و العملات المشفرة يستنتجون ان الدولارات الأمريكية وغيرها من الأموال الورقية تتشابه في قيمتها ، حيث انها لا تساوي سوى قيمة الناس.

على أي حال ، وبصرف النظر عن ما يقوله العالم عن العملات المشفرة ، ذهب ترامب إلى القول إن العملات المشفرة غير المنظمة يمكن أن “تسهل السلوك غير القانوني” ، ولمس الحجة التي طرحتها منظمات مثل مصلحة الضرائب ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، وما إلى ذلك.

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بعد أن تحذث عن البيتكوين تابع يقول عن Facebook Libra:

“عملة افتراضية” Facebook Libra لن يكون لها مكانة أو موثوقية تذكر. إذا أراد Facebook وشركات أخرى أن يصبحوا بنكًا ، فيجب عليهم السعي للحصول على ميثاق مصرفي جديد وأن يخضعوا لجميع اللوائح المصرفية ، تمامًا مثل البنوك الأخرى ، سواء الوطنية ….

تأتي تعليقات الزعيم الأمريكي ، كما ذكرنا سابقًا ، في أعقاب شكوك حول العملة المشفرة للشركات من قبل باول وممثلي مجلس النواب الأمريكي وقادة البنوك المركزية وغيرهم من الشخصيات البارزة في مرحلة التمويل والسياسة العالمية. نظرًا لما جاء من ترامب مباشرةً ، فمن غير الواضح كيف سيتحرك Facebook Libra أو بقية العملات المشفرة الى الامام.

يبدو أن هذه واحدة من المرات الأولى التي علق فيها أحد أهم الأشخاص في العالم رئيس الولايات المتحدة ، على العملات المشفرة في منتدى عام. و تعليقا على ما صرح بيه ترامب على تويتر من متابعيه، يبدوا ان ترامب قد زاد من شهرة العملات المشفرة، و ملايين متابعيه لا يوافقونه الرأي.

شاركونا رأيكم حول ما قاله ترامب عن البيتكوين و العملات المشفرة.

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