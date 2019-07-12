انستجرام يستخدم الذكاء الإصطناعي للتحكم بالتعليقات : احذر ، أنت مراقب !

سوف يختبر تطبيق انستجرام قريبًا نظامًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الإصطناعي ( AI-powered system ) ، يهدف للتعامل مع التنمر و الإساءة عبر الإنترنت . في الوقت الحالي ، تستخدم منصة التواصل الإجتماعي ” انستجرام ” ، المملوكة لشركة Facebook ، نظامًا تقليديًا يعتمد على الإنسان في التعامل مع هذه المشكلة ، حيث يعمل النظام من خلال الإعتماد على قيام المستخدمين بالإبلاغ عن التعليقات المسيئة ، كرسائل غير مرغوب فيها ( spam ) ، أو سوء إستخدام ( abuse ) ، أو خطاب كراهية ( hate speech ) .
و مع ذلك ، في يوم الإثنين الماضي ، كشف ” آدم موسيري ” Adam Mosseri – رئيس شركة Instagram – أن الشركة قد بدأت في إختبار ميزة جديدة تستخدم الذكاء الإصطناعي ، لإعلام المستخدمين إذا كان التعليق الذي نشروه للتو مسيئًا . و الأهم من ذلك ، أن ” موسيري ” كشف أيضًا أن المنصة سوف تبدأ قريبًا في تجربة ميزة ذكاء اصطناعي أخرى ذات صلة ، تقوم بإخفاء التعليقات التي تعتبرها مسيئة تلقائيًا ، دون أن يدرك المستخدم أن تعليقه تم إخفائه .
و في تغريدة لـ Rob Price – و هو محرر أخبار في موقع Business Insider – على حسابه الرسمي (@robaeprice ) في موقع تويتر ، علق قائلاً :
” لقد أعلن تطبيق Instagram عن ميزتين جديدتين لمكافحة التنمر – من خلال إستخدام الذكاء الإصطناعي ( AI ) تعمل الخاصية الأولى على تمييز التعليقات التي يحتمل أن تكون ضارة قبل نشرها ، بالإضافة إلى الخاصية الثانية و وظيفتها ” التقييد ” ، بحيث تتمكن من إخفاء تعليقات المستخدم على مشاركاتك . “
و قد أوضحت شركة Instagram أنها ملتزمة بقيادة المعركة ضد التنمر على الإنترنت ، و أنها تدرك جيداً أن التنمر هو تحدٍ يواجهه الكثيرون ، و أن مهمتها تجاه مستخدميها تتمثل في توصيلهم بالأشخاص و الأشياء التي يحبونها ، و ذلك لا يعمل إلا في إطار شعورهم بالراحة في التعبير عن أنفسهم على Instagram .
عندما كتب ” جورج أورويل” George Orwell رواية ” 1984 ” ، كان هناك ما يسمى بنظام ” الأخ الأكبر ” ( Big Brother ) – و هو شخصية خيالية في الرواية و الحاكم الدكتاتوري الغامض لدولة أوشنيا – الذي يراقب حياة الناس و يتتبعهم بشكل في غاية المبالغة . لدرجة أن مصطلح ” الأخ الأكبر ” أصبح يستعمل كمرادف للتعسف في استعمال السلطة الحكومية ، و خصوصاً فيما يتعلق بإحترام الحريات المدنية .
و يبدو أن نظام ” الأخ الأكبر ” قد بدأ يتجسد بالفعل في واقعنا ، على الرغم من أن هذا أكثر مما يجب طرحه في عام 2019 . فبعد لعب كل نوع من أنواع الألعاب اللا أخلاقية التي تتعارض مع سرية بيانات المستخدم ، بما في ذلك السماح لبيانات المستخدم الخاصة بالوقوع في أيدي الأشرار من أصحاب المليارات ، كنوع من الثقوب السوداء التي تتحكم في العقل السياسي لفئة عمرية و تركيبة سكانية محددة ، من الواضح أن شركة فيسبوك لم تكتفي بما اقترفته من سوء حتى الآن .
و في شرح لكيفية عمل الميزة الجديدة المخيفة لـ Instagram ، صرحت الشركة في مدونة لها قائلة :
” في الأيام القليلة الماضية ، بدأنا في طرح ميزة جديدة مدعومة من الذكاء الإصطناعي ( AI ) ، الذي يخبر المستخدم عندما يمكن اعتبار تعليقه مهينًا قبل نشره . و يمنح هذا التدخل المستخدم فرصة للتروي و مراجعة نفسه و التراجع عن تعليقه ، و بالتالي يمنع المتلقي من التعرض لتعليق مسيء أو مؤذي . و من خلال الإختبارات المبكرة لهذه الميزة ، وجدنا أنها تشجع بعض الأشخاص على التراجع عن تعليقاتهم ، و مشاركة شيء أقل إيذاءًا بمجرد أن تتاح لهم فرصة للتروي و مراجعة النفس . “
بمعنى آخر ، فإن فكرة Instagram الكبيرة لمعالجة التنمر عبر الإنترنت ، هي حث المستخدمين على الرقابة الذاتية . حيث يمكننا جميعًا أن نتطلع إلى تلقي رسائل من الذكاء الإصطناعي ” الفائق الذكاء ” ، الذي يحثنا على إزالة تعليقنا ” المسيء ” تحت منشور صديقنا ، و الذي قد نكون نعنيه بالفعل و نريد أن نصفعه بمثل هذا التعليق . إن الفكرة الأساسية التي تكمن وراء قيام ” روبوت إنترنت ” بالتربيت على كتفنا في كل مرة نقوم بنشر تعليق يعتبره الروبوت مهيناً ، هي أمر يبدو و كأنه مشهد كارتوني ساخر .
عند سماع هذا ، يمكن ألا نعتبره شيئاً غريباً إذا كانت هذه الميزة مثلاً تأتي في أجهزة أندرويد عسكرية غير قابلة للتدمير ، تحت مسمى ” Skynet ” ، و هذا يمكن أن يزيد الأمر سوءًا . و لكن شركة Instagram قد نجحت بطريقة ما في جعله أسوأ . أسوأ بكثير .
إلى جانب ميزة تحفيز المستخدمين على التروي و مراجعة أنفسهم ، أعلنت Instagram أيضًا عن إطلاق ميزة جديدة تدعى Restrict ، و التي تمكن المستخدمين من إخفاء مشاركات بعض المستخدمين الغير مرغوب فيهم عن الآخرين . بمعنى آخر ، بدلاً من طرح أداة لمكافحة التنمر لمساعدة المستخدمين على منع أنفسهم من مشاهدة التعليقات المسيئة دون الخوض في محادثات ( مثل Twitter ) ، فإن Instagram يسير بشكل كامل على نهج Facebook .
فسوف يتمكن الآن المستخدمون الذين لا يرغبون في إستخدام وظيفة “التعليق المحدود ” ( limited comment ) الحالية ، التي تقيد التعليق على مجموعة مختارة من الأصدقاء ، من التحكم في ظهور تعليقات الأشخاص على منشوراتهم العامة – كما من المفترض أن تكون – عن طريق تحديد مثلاً بعض التعليقات من أشخاص محددين بألا يمكن لأي شخص رؤيتها . و هذا يعني أنه يمكننا أن نقول وداعًا لأي نوع من التفاعل الصادق ، خاصة على صفحات العلامات التجارية و المشاهير و الأشخاص المؤثرين ( influencers ) . يمكن الآن لمستخدمي Instagram تصنيف أقسام التعليقات الخاصة بهم ، بدلاً من منع التعليقات بشكل عام أو جعل المنشور خاص ( private ) .
لا شك أن Facebook يعرف بالفعل ما لا نعرفه نحن عن أنفسنا ، و لديه تصميمات يومًا ما للتحكم في الأموال التي ننفقها جميعًا . حتى بالنسبة لمثل هذه الشركة ، فهذا يعد شيء جديد و غير مسبوق .
إخلاء مسؤولية
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
تابعونا على التلجرام
كانت هذه تفاصيل خبر انستجرام يستخدم الذكاء الإصطناعي للتحكم بالتعليقات : احذر ، أنت مراقب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.