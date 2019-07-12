مجموعة Fortress تشتري حصص دائني MT Gox بمبلغ 900 دولار لكل بيتكوين

يمكن لدائني منصة Mt Gox الأن تبديل مطالبهم في التعويض على البيتكوين الضائع من المنصة واستبداله ببضع دولارات.

مجموعة Fortress Investment Group هي مجموعة استثمارية تم الاستحواذ عليها من طرف بنك SoftBank الياباني سنة 2017.

عرضت مجموعة Fortress مبلغ مالي يقدر بـ900 دولار لكل بيتكوين ضائع على منصة Mt Gox التي تم قرصنتها سنة 2014 وفقدت أكثر من 850 ألف وحدة بيتكوين والتي تعتبر واحدة من أبرز وأكبر عمليات قرصنة منصات التداول.

حيث أصبح الخيار الأن أمام دائني منصة Mt Gox بخيار الانتظار أو التبديل والحصول على قيمة مالية معينة تعادل البيتكوين المسروق.

وكان دائنو المنصة يأملون في الحصول على عملاتهم المسروقة لكن يبدو أن خيار ظهر أمامهم.

للعلم مازلت قضية Mt Gox أمام محكمة طوكيو لحد الساعة كما تم وضع المنصة ضمن برنامج إعادة التأهيل المدني السنة الماضية.

في خطاب أرسل للدائنين من طرف السيد “مايكل هوريغان” عضو منتدب في مجموعة Fortress Investment Group جاء فيه:

اننا نشتري هذه المطالبات لشراء اداة استثمار بيتكوين لتديرها الشركة.

وبداية الرسالة تبدأ كما يلي:

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“عزيزي الدائن اننا ندير أداة استثمار لشراء مطالب دائني Mt Gox”.

وتقوم المجموعة بعرض 900 دولار لكل وحدة بيتكوين أي ما يقارب 200% سعر البيتكوين عندما تم سرقته آنذاك (451 دولار).

وعرضت المجموعة امكانية الدفع بالبيتكوين أو عن طريق الدولار في ظرف 10 أيام.

وبالنظر للسعر الحالي للبيتكوين فإن المبلغ المعروض 900 دولار لايمثل سوى 7.5% من القيمة الحالية للبيتكوين.

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