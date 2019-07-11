شركة “أوبر” تدخل في شراكة مع أحد مشاريع الكريبتو الناشئة

تم الإعلان يوم الأمس بأن Uber Health وهي أحد الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لـ شركة “أوبر” عن عقد عقد شراكة جديدة مع مشروع Solve Care لتوفير خدمات النقل الطبية.
صرح السيد “دان تريجوب” الرئيس التنفيذي لشركة Uber Health بمايلي :
“يفقد ما يقارب 3.6 مليون أمريكي مواعيدهم الطبية بسبب عدم توفر خدمات النقل الموثوق بها.
حيث تبلغ تكلفة هذه المواعيد المفقودة 150 مليار دولار أمريكي سنوياً.”
ستسمح الشراكة للمستخدمين بجدولة الرحلات مع “أوبر” عبر محفظة “Solve Care” وهو تطبيق قائم على البلوكشين مسؤول عن الرعاية الصحية، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الأيام القادمة.
وصرح الرئيس التنفيذي لـ مشروع Solve Care السيد “براديب غويل”قائلا:
“من خلال توفير خدمات النقل الطبي الغير طارئ نتوقع أن تتحسن نتائج الرعاية الطبية وتقليل التكاليف الاجمالية للجميع.”
يبدو أن شركة “أوبر” بدأت تدخل عالم البلوكشين بشكل ملحوظ.
ففي الشهر الماضي كشفت الشركة عن انضمامها إلى مشروع عملة “فيسبوك” الرقمية كأحد المساهمين في الشبكة والمصادقة على العمليات داخل النظام البيئي.
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