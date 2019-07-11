شركة تعاونية لزراعة البن البرازيلي تخطط لإصدار توكن مدعوم بالقهوة

تام شمس - الخميس 11 يوليو 2019 11:48 مساءً - تعتزم شركة زراعة البن البرازيلية ميناسول إصدار توكن مدعوم بالقهوة، وذلك وفق ما ذكرته بلومبرغ يوم ١١ يوليو.

ووفقًا لبلومبرغ، أعلن رئيس ميناسول خوسيه ماركوس ماغالهايس في منتدى القهوة العالمي في كامبيناس أن ميناسول تعتزم إطلاق التوكن هذا الشهر. ويُقال إن المزارعين سوف يكونون قادرين على استخدام العملة لشراء الأسمدة والآلات وغيرها من المنتجات غير الزراعية - بما في ذلك السيارات والمواد الغذائية - في سوق رقمي.

ووفقًا للتقرير، سيتمكن المزارعون أيضًا من الحصول على التوكن مقابل إنتاج حبوب البن الحالية والمستقبلية: ٣٠٪ من المحصول الحالي و٢٠٪ من المحصول التالي و١٠٪ من الموسم التالي مؤهلين للتبادل. وقد أوضح ماغالهايس أن آلية التمويل هذه سوف تقلل من تكاليف التشغيل لكل من التعاونية والمزارعين، لأنها لن تتطلب التسجيل من خلال مكتب كاتب العدل.

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ويُعد هذا المشروع جزءًا من جهد الرقمنة الذي قامت به شركة ميناسول التعاونية، والتي تسعى أيضًا إلى السماح للمزارعين ببيع حصادهم مباشرة من هواتفهم الذكية. وأخيرًا، تدعي بلومبرغ أن ميناسول، التي يوجد مقرها في ولاية ميناس غيرايس، تعد واحدة من أكبر تعاونيات البن العربي في البرازيل، مع كون البرازيل هي أكبر مصدر للبن في العالم.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يونيو، سجلت مايكروسوفت مجموعة من التطبيقات في البرازيل والتي صممت لتحسين الكفاءة في قطاع الزراعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة التأمين اللامركزي إيثريسك منصة التأمين القائمة على بلوكتشين للمزارعين في سريلانكا.