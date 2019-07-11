تداول بيتكوين من نظير إلى نظير يرتفع وسط الحظر على الدولار في زيمبابوي: تقرير

تام شمس - الخميس 11 يوليو 2019 11:48 مساءً - واصل تداول بيتكوين (BTC) في زيمبابوي الارتفاع بعد أن حظرت الحكومة استخدام العملات الأجنبية يوم ٢٤ يونيو، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء التجارية كوارتز إفريقيا يوم ١٠ يوليو.

وتشير التقارير إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا في تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P٢P) حيث لا توجد بورصات محلية تقدم معاملات العملات المشفرة بسبب الحظر الحالي المفروض على تقديم مثل هذه الخدمات من قبل البنك المركزي في زيمبابوي في مايو ٢٠١٨.

ومنذ أن أعادت زيمبابوي مؤخرًا إدخال عملتها المحلية، الدولار الزيمبابوي (ZWD)، بعد التخلي عنها في عام ٢٠٠٩، أصبح بيتكوين على ما يبدو مخزنًا أكثر جاذبية للقيمة من العملة الورقية الجديدة، المرتبطة بعدم اليقين، حسبما يشير التقرير. وعلى هذا النحو، خلال الأسبوع الماضي، ورد أن مواطني زيمبابوي يستخدمون خدمات مثل باي بال وويستن يونيون وموني بوكرز لتداول بيتكوين خارج البلاد بأسعار تصل إلى ١٢٧٠٠ دولار.

وتفيد التقارير أن تاواندا كيمبو، الرئيس التنفيذي ومؤسس بورصة العملات المشفرة المحلية "غوليكس"، ادعى أن الطلب المحلي على بيتكوين أعلى من العرض، مما يضخم التداول عبر الإنترنت والتعاملات المباشرة لبيتكوين.

Advertisements

شهدت زيمبابوي، المعروفة بأنها واحدة من أكثر أسواق العملات المشفرة نشاطًا في إفريقيا قبل حظر البنك المركزي لخدمات العملات المشفرة، طفرة ملحوظة في تداول بيتكوين في الآونة الأخيرة، مع ادعاء بعض المعلقين وسائل الإعلام أن بيتكوين كانت تتداول محليًا بسعر يصل إلى ٧٦٠٠٠ دولار على موقع التداول المباشر من نظير إلى نظير "لوكالبيتكوينز دوت كوم يوم ٢ يوليو. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن هذه الأرقام تشير إلى "السوق السوداء" للدولار الأمريكي المحتجز في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول إيكو كاش.

وفي أعقاب الحظر المفروض على المؤسسات المالية المحلية التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، في سبتمبر ٢٠١٨، جادل وزير المالية في زيمبابوي بأنه يتعين على البلاد اعتماد بيتكوين على المستوى الحكومي بطريقة تشبه سويسرا.

وفي الآونة الأخيرة، حذر نائب محافظ بنك أوغندا الجمهور من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة اللامركزية، مع التأكيد على المستوى المحدود من حماية المستثمرين.