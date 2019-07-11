شركة Nestle تبدأ في اختبار تقنية البلوكشين لاستخدامها في متابعة سلسلة توريد الالبان

في السابق لم تكن تقنية البلوكشين معروفة أو موجودة حتى لغاية انتشار العملات الرقمية المشفرة وعلى رأسها البيتكوين الذي ساهم بشكل كبير في التعريف بتقنية البلوكشين وجعل العديد يبحث عن كيفية عملها والاستفادة منها في مجالات أخرى غير مجال العملات المشفرة.

نظرا للامكانيات الهائلة التي تملكها تقنية البلوكشين أصبحت هدف لأغلب الشركات العالمية التي تسعى لتبنيها وتحسين خدماتها عن طريقها.

شركة نستله Nestle أحد الشركات السويسرية المعروفة في مجال صناعة الأغذية والألبان.

ظهر مؤخرا أنها تقوم باختبار تقنية البلوكشين لتبسيط سلاسل امدادات الألبان لديها.

ما يعني أنها تود اللحاق بركب الشركات التي دمجت بالفعل تقنية البلوكشين ضمن خدماتها، وكلما زاد التبني زاد توسع سوق البلوكشين وبذلك التأثير الايجابي أيضا على العملات المشفرة.

وفقا لأحد التقارير المنشورة مؤخرا فقد وقعت شركة Nestle اتفاقية مع OpenSC وهي شركة استرالية تقوم بمساعدة الشركات بتبني تقنية البلوكشين، وتهدف من خلال شراكتها مع نستله لاضافة حلول توريد سريعة وشفافة للألبان.

أشار السيد “بنيامين دوبوا” أحد القائمين على تقنية البلوكشين في شركة نستله بأن الشركة ستعتمد على بلوكشين مفتوح على المستخدمين حيث صرح بمايلي:

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“سيمتاز البلوكشين التي ستعتمده شركة نستله على الافصاح التام دون أي تحكم أو تدخل من Nestle.

وعليه يمكن لأي شخص من أي مكان الاطلاع على البيانات ومعرفة مورد الالبان”.

وتعتبر خطوة اعتماد بلوكشين مفتوح خطوة غير مسبوقة لشركة ما بحجم نستله.

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