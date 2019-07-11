العملاقة Binance تُطلق خدمة التداول بالهامش مع رافعة مالية 3x على منصة Bitcoin 2.0

قامت الشركة العملاقة Binance – التي تدير أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول ، بإطلاق ميزة التداول بالهامش على منصة التداول المُحدثّة خاصتها.

فَبعد الطلب القوي من متداولي المنصة على خيار التداول على الهامش ، أعلنت بايننس اليوم أن منصة Binance 2.0 ستتيح للمستخدمين إستخدام الرافعة في تداولاتهم عبر ستة أصول رقمية وهي: Bitcoin (BTC) و Binance Coin (BNB) و Ethereum (ETH) و XRP و Tether (USDT) و Tron (TRX).

في تغريدة للشركة عبر تويتر أعلنت المنصة عن إطلاقها خدمة التداول بالهامش للمستخدمين المؤهلين حيث تقول التغريدة:

” #Binance تطلق خدمة التداول بالهامش لمتداولي العملات الرقمية المُتقدمين . خيار التداول بالهامش “Binance Margin” متاح الآن لجميع المستخدمين المؤهلين . “

تتيح وظيفة الهامش الجديدة لمستخدمي Binance تضخيم تداولاتهم عن طريق اقتراض الأموال.

على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول بمبلغ قيمته 1،000 دولار مع رافعة مالية 2x ، فأنت تتداول فعلياً بمبلغ 2000 دولار . وعلى الرغم من أن هذا يتيح لك مضاعفة مكاسبك ، إلا أنه يُضاعف من حجم المخاطر أيضاً.

تعمل هذه الخطوة على توسيع هيمنة Binance في ساحة العملات الرقمية ، مما يجعلها منافسًا شرساً لمنصات مثل BitMEX التي توفر رافعة مالية تصل لـ 100x على مشتقات البيتكوين. وفي تدوينة رسمية لـ Binance ، قال الرئيس التنفيذي للشركة “Changpeng Zhao” :

” هذه خطوة أخرى في توفير منصة تداول عملات رقمية شاملة، تُلبي احتياجات كل من المتداولين المؤسسيين المتقدمين و المتداولين الأفراد تحت نفس السقف. نعمل على توفير أداة جديدة في الخدمات المالية و أسواق العملاق الرقمية للمساعدة في تضخيم نتائج التداول في الصفقات الناجحة . “

Binance 2.0

سيتم دمج خيار التداول بالهامش في منصة Binance 2.0 الجديدة. وهي المنصة المُحدّثة من النظام الحالي ، مع واجهة مُحسّنة و مُحرك تداول مُتقدم لتحسين تلبية أوامر التداول.

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ستدعم منصة Binance 2.0 في البداية تداول الهامش عبر 9 أزواج من الأصول ، مما يُتيح للمستخدمين استخدام الرافعة المالية مع Bitcoin (BTC) و Binance Coin (BNB) و Ethereum (ETH) و XRP و Tether (USDT) و Tron (TRX) . ويُمكن دفع رسوم الهامش عبر عملة المنصة BNB .

سيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى ” محفظة الهامش ” الجديدة ، مع سهولة التحويل من محفظة Binance الأساسية .

رافعة أعلى، مخاطر أكبر؟

إعترف ” Yi He ” المؤسس المشاركة لـ Binance بخطر تداول الهامش ، لكنه وعد أيضا بتحسين إدارة المخاطر بشكل كافٍ :

” نحن واثقون من أن الرافعة المالية إلى جانب المزيد من المعرفة حول الإدارة السليمة للمخاطر سيساعد على تحقيق فوائد أكبر على المدى الطويل … نظرًا لأن التداول بالهامش هو أحد أكثر الخدمات المطلوبة من مجتمعنا ، فإن هذا دليل على الطلب الكبير في السوق من المتداولين الأفراد و المتداولين المؤسسين على حد سواء إلى جانب إمكانياتها الواعدة في المستقبل . “

ومع أن حجم الرافعة الذي قد يصل إلى 3x بحد أقصى لا يُرضي بعض المتداولين ، إلا أن منصة Binance لم تكتفي بتقديم خدمة التداول بالهامش فقط ، حيث أنها لا تزال تعمل أيضاً على إضافة المزيد من ميزات التداول على منصتها ، بما في ذلك خدمة تداول العقود الآجلة مع رافعة مالية 20x .

ما رأيك عزيزي القارئ في التقدم السريع و الكبير لمنصة بايننس التي باتت من أكبر المؤثرين في سوق العملات الرقمية ، وهل تؤيد إدخال المنصة لخدمة تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية أم لا ؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل…

المصدر : CCN

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