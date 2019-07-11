عرض أحد حيتان البيتكوين لـ6500 بيتكوين على بينانس ساهم في تقلب السعر على المنصة

مصطلح الحوت الكبير في سوق العملات المشفرة يرمز للشخص الذي يحمل عدد كبير من وحدات البيتكوين.

ويتصرف تصرف الحوت مع مجموعة الأسماك الصغيرة فإذا ما تحرك الحوت فسيحدث جلبة حتما ويؤثر على سير أمور الأسماك الصغيرة.

مؤخرا تسبب أحد الحيتان الكبيرة الحاملة للبيتكوين بانهيار سعر البيتكوين على منصة بينانس التي تعد واحدة من أكبر منصات التداول في العالم.

حيث أشار للعملية أحد المتتبعين للحيتان الكبيرة وهو السيد “أليكس ساوندرز” مؤسس شركة Nugget

الذي تتبع أمر البيع الكبير والبالغ عرض 6500 وحدة بيتكوين بسعر 12100 دولار.

هذا العرض (6500 وحدة بيتكوين على سعر 12100 دولار للوحدة) الذي يعادل قيمته 78.6 مليون دولار

تم الانقضاض عليه بسرعة من قبل التجار الصاعدين وتم بيع 3500 وحدة في ظرف وجيز.

لينخفض سعر البيتكوين في لحظات من 12600 دولار إلى حوالي 12100 دولار أي هبوط بقيمة 500 دولار في ظرف قصير.

لتعود بعدها الأمور لطبيعتها ويستقر سعر البيتكوين عند 12510 دولار

Advertisements

ثم عاود البيتكوين الهبوط لاحقا ليستقر في الوقت الحالي عند كتابة هذا الموضوع عند 11500 دولار.

التأثير الذي خلفه هذا الحوت ظهر أثره في موقع تتبع سوق العملات المشفرة CoinMarketCap:

تأثير الحيتان الكبيرة على أسعار البيتكوين مازال حاضرا وهو ذريعة تنظر إليها العديد من الهيئات التنظيمية والحكومية بأن سعر البيتكوين متحكم فيه من طرف اللاعبين الكبار وأنه مركزي بشكل كبير في هاته النقطة بالذات.

اقرأ أيضا:

منصة Liquid تكشف عن سعر اكتتاب عملات التيليجرام الرقمية (TON)

سعر البيتكوين وصل لغاية 76 ألف دولار في زيمبابوي على “لوكال بيتكوين”

هبوط سعر البيتكوين بشكل مفاجئ يتسبب في تعطل منصة Coinbase