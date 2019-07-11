سعر بيتكوين ينخفض ​​١٠٪ خلال ٢٤ ساعة مع إثارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المخاوف بشأن ليبرا من فيسبوك

تام شمس - الخميس 11 يوليو 2019 12:46 مساءً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) بأكثر من ١٠٪ يوم ١١ يوليو، حيث بدا أن الأسواق تتفاعل مع انتقادات عملة ليبرا الخاصة بفيسبوك من أحد كبار المشرعين الأمريكيين.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وتُظهر بيانات كوين٣٦٠ غالبية العملات المشفرة مع مؤشرات انخفاض قوية يوم الخميس، بعد ساعات من قول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن عرض فيسبوك يجب ألا يستمر في التطوير.

ويزعم أن عملة ليبرا، التي تهدف إلى العمل أولًا كوسيلة للدفع عبر الحدود، قد عززت من سعر بيتكوين خلال الأسابيع الأخيرة، حيث جادل المعلقون بأن ملفها العام كان يقود الدعاية واستيعاب بيتكوين نفسه.

وقد أثقلت ادعاءات باول، التي تتبع كلمات مماثلة من ممثلي لجنة الخدمات المالية بمجلس الشيوخ، هذه النظرية.

حيث قال خلال خطاب أمام لجنة تابعة للكونغرس: "تثير ليبرا مخاوف جدية فيما يتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي".

"وهذه هي المخاوف التي يجب معالجتها بشكل شامل وعلني."

وفي وقت كتابة المقالة، انخفض تداول زوج بيتكوين مقابل الدولار بنسبة ١٠,٤٪ ليصل إلى ١١٥٣٠ دولارًا، بعد أن ارتفع إلى ١٣١٦٠ دولارًا في الأيام الأخيرة.

Advertisements

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

غير أن الانخفاض ما زال يضع الزوج داخل ممره الحديث بين حوالي ٩٧٠٠ دولار و١٣٨٠٠ دولار، مع استمرار التقلب في عبر أسواق العملات المشفرة.

ففي الوقت نفسه، حققت العملات البديلة أداءً أسوأ بشكل ملحوظ مع انخفاض سعر بيتكوين، حيث تراجع العديد من الأصول العشرين الأعلى من حيث القيمة السوقية بنسبة ١٥٪ أو أكثر.

وفقدت إيثريوم (ETH)، وهي أعلى عملة بديلة، مبلغًا مماثلًا لبيتكوين، حيث بلغت ٢٧٢ دولارًا وفقدت الدعم بقوة عند ٣٠٠ دولار مرة أخرى.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ومن بين الأسوأ أداءً كانت بيتكوين إس في (BSV)، التي خسرت ١٧,٢٪، وإيوس (EOS)، التي انخفضت بنسبة ٢٠,٢٪.