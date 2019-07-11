أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 11-7-2019

يتحول السوق اليوم إلى اللون الأحمر مسجلا خسائر بنسب عالية لكلا من بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى Altcoin ، وجاء ذلك بعد أن حاولت العملات الرقمية اختراق مستوى الدعم والحفاظ على الإتجاه الصعودي ولكن هبوط البيتكوين أدى إلى غرقها مرة أخرى .
وصل سعر البيتكوين يوم أمس إلى أعلى مستوى له عند 13200 دولار ، أي أقل من 700 دولار تحت مستوى 2019 الذي سجلته العملة أواخر الشهر الماضي ، ومع ذلك ، فشلت BTC في الحفاظ على هذا الزخم ، وخلال ساعات تخلت عن أكثر من 1000دولار .
حاول العديد من المتداولين الحفاظ على مستوى 12000 دولار لعدة ساعات ، ولكن العملة الرقمية استسلمت للضغط الهبوطي في حوالي الساعة 3:35 مساءً بالتوقيت العالمي ، وانخفضت في النهاية إلى 11.469 دولارًا لتخسر حوالي 11٪ خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية .
نظرًا لأن إتجاه سوق العملات الرقمية غير مؤكد حتى الآن ، فما هو التالي بالنسبة لسعر البيتكوين؟ ومتى يمكن أن ينتعش مجددا ويقدم بعض الدعم لفئة العملات الرقمية البديلة ؟
بعد أن ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين يوم أمس نحو أعلى مستوى سعري لها لعام 2019 واخترقت 13,100 دولار لبعض الوقت ، انخفضت مرة اخرى دون مستوى 12,000 دولار ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 11,469 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، منخفضة بنسبة 11.79 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .
لم تستطع عملة الإيثيريوم أن تحافظ على مستواها فوق 300 دولار ، مع فقدانها جزء من قيمتها بنسبة بلغت 12.45 في المائة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 271 دولار أمريكي .
عملة Ripple XRP انخفضت العملة الرقمية بنسبة كبيرة بلغت 15 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية عند مستوى 0.33 دولار أمريكي .
عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 102 دولار أمريكي ، مسجلة خسائر بنسبة بلغت 13.75 في المئة .
عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 30 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 6.47 في المئة.
عملة Bitcoin Cash : على الرغم من الأداء الجيد للعملة خلال الأيام الماضية ، سجلت العملة الرقمية اليوم انخفاضا بنسبة كبيرة بلغت 17.89 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 341 دولار أمريكي .
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أسعار عملات أخرى :
عملة EOS : سجلت العملة الرقمية انخفاضا بنسبة كبيرة بلغت 21.06 % ، ويتم تداولها عند مستوى 4.62 دولار أمريكي .
عملة TRON TRX : إنخفض سعر العملة الرقمية الآن بنسبة بلغت 15.4 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.028 دولار أمريكي .
عملة Cardano : انخفضت العملة بنسبة بلغت 13.90 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.065 دولار أمريكي .
عملة Steller : انخفضت العملة اليوم بنسبة 10.53 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.089 دولار .
عملة Dash : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 9.40 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 141 دولار أمريكي .
وعلى الرغم من الهبوط الحاد في معظم العملات الرقمية البديلة حققت بعضها مكاسب عالية ، ومن بين أفضل مائة عملة رقمية التي سجلت أعلى المكاسب كانت عملة MTC مرتفعة بنسبة بلغت 58 % حتى اللحظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap .
انخفض إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم من 355 الى 313 مليار ، دولار متخليا عن أكثر 25 مليار دولار وفقا لبيانات Coinmarketcap وبدأ ذلك بسبب هبوط أسعار العملات الرقمية altcoin ، وبمجرد ان بدأت بيتكوين في الانخفاض بدأ الضغط الهبوطي الحقيقي ، ولا تزال العملة الرقمية الأولى بيتكوين تهيمن على 65 % من اجمالي السوق .
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