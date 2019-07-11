أسواق العملات المشفرة تشهد انخفاضًا حادًا، بينما يرتفع الذهب

تام شمس - الخميس 11 يوليو 2019 03:51 صباحاً - الأربعاء، ١٠ يوليو - سجلت أسواق العملات المشفرة انخفاضًا حادًا بعد أن وصلت بيتكوين إلى ١٣٠٠٠ دولار في بداية اليوم، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ويتم تداول بيتكوين (BTC) حاليًا عند ١٢٠٩٢ دولارًا تقريبًا، بعد أن فقدت أكثر من ٣,٦٪ خلال اليوم، على الرغم من أن زوج بيتكوين مقابل الدولار قد استرد ما يقرب من ١٠٠٠ دولار في بداية التداول اليوم خلال ٢٤ ساعة. ومن حيث أدائها الأسبوعي، ارتفعت بيتكوين بنسبة ٤,٢٨٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وهي إيثريوم (ETH) بنسبة ٦,٣٤٪ خلال اليوم الماضي ويتم تداولها عند حوالي ٢٨٩ دولارًا في وقت كتابة المقالة. حيث فقدت العملة البديلة الرائدة أكثر من ٢,٥٪ على الرسم البياني الأسبوعي.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت ريبل (XRP) بنسبة ٨,٤٥٪ خلال اليوم ليتم تداولها عند ٠,٣٦١ دولار في وقت كتابة المقالة. وقد سجل اليوم أدنى مستوى للعملة البديلة عند ٠,٣٥٣ دولار، في حين كان أعلى سعر لريبل هو ٠,٤٠٦ دولار في ٦ يوليو.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ومن بين أفضل ٢٠ عملة، تعتبر تشينلينك (LINK) هي الوحيدة التي سجلت مكاسب بين العملات المشفرة، حيث ارتفعت بنسبة ١,٢٢٪ لتتداول عند ٣,١٠ دولارات. كما سجلت كوزموس (ATOM) وإيوس (EOS) خسائر مضاعفة، بنسبة ١١,٣٪ و١١,٦٪ على التوالي.

واليوم، عرض تشارلي لي، منشئ لايتكوين (LTC)، أفكاره حول التأثيرات المحتملة للنظام البيئي لتعدين لايتكوين عندما يتم تطبيق التخفيض المخطط إلى النصف وتقل مكافآت الكتلة الحالية على الشبكة بنسبة ٥٠٪. حيث قال لي "عندما تنخفض مكافآت التعدين إلى النصف، فإن بعض القائمين بالتعدين لن يربحوا وسيغلقون آلاتهم".

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع عملات العملات المشفرة حوالي ٣٤٣ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من ١٪ اليوم، وفقًا لسي إن بي سي. حيث ارتفع سوق الذهب الفوري بنسبة ١,١٪ ليتداول عند ١٤١٣,٢٠ دولارًا للأوقية. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة للتسليم بأغسطس بنسبة ١,١٪ إلى ١٤١٥,٤٠ دولارًا للأوقية.