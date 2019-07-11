دونالد ترامب كان محقاً في حظر شركة Huawei : دراسة خطيرة

هناك دراسة جديدة كشفت عن معلومات تُظهر أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ( Donald Trump ) قد يكون اتخذ القرار الصحيح في فرض حظر على شركة الإتصالات الصينية العملاقة Huawei ، و ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي .

حيث كشفت الدراسة التي أجراها البروفيسور ” كريستيان بالدينج ” Christian Balding ، من جامعة Fulbright University Vietnam و جمعية Henry Jackson Society – و هي مؤسسة فكرية مقرها لندن – عن صلات عميقة بين بعض كبار موظفي شركة Huawei و المخابرات العسكرية الصينية – و هي معلومات لم تكشف عنها شركة هواوي من قبل .

وفقًا للتقرير الذي نشره موقع CNBC الإخباري ، هناك أحد عشر موظفاً في شركة Huawei قد إلتحقوا بجامعة هندسة المعلومات ( Information Engineering University ) ، التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني ( Chinese People’s Liberation Army ( PLA ، و المعروفة على نطاق واسع بإسم مركز الصين لأبحاث حرب المعلومات . و في حالة واحدة على الأقل ، هناك موظف حالي بالشركة قد شغل دورًا مزدوجًا مع الكيان الحكومي الصيني المسؤول مباشرة عن الإشراف على جهود التجسس و مكافحة التجسس التي تقوم بها البلاد .

و في تغريدة لـ ( @BaldingsWorld ) ، على حسابه الخاص في موقع تويتر ، نشر خبراً مفاده أن السيرة الذاتية لموظفي Huawei تكشف عن صلات مزعومة بوكالات الاستخبارات الصينية ، و أن موظفي الشركة قد اعترفوا بالعمل مع وكالات الاستخبارات الصينية في “مجموعة كبيرة” من سجلات التوظيف التي تم تسريبها عبر الإنترنت .

و علق على الخبر قائلاً :

” ها هو قد أتى في النهاية : يوم كشف الحقائق . أنا فخور بالإعلان عن أنني كتبت ورقة بمساعدة مجموعة متنوعة من الأشخاص ، و التي تأتي من قاعدة بيانات مسربة ضخمة من السير الذاتية الصينية ، و التي توضح مدى قرب خدمات شركة Huawei من أجهزة الأمن الحكومية . “

وبدون نشر معلومات يمكن أن تحدد هوية الشخص المعني ، تزعم الدراسة أن هناك مهندس في شركة Huawei حالياً ، وفقًا لسيرته الذاتية هو أيضًا ممثل لوزارة الدولة ( MSS ) المسؤولة عن الأمن السياسي و الاستخبارات الأجنبية في الصين .

تجدر الإشارة إلى أن هذا السيناريو الدقيق لتضارب المصالح هو الذي أدى إلى الإجراء الأخير للرئيس الأمريكي ضد الشركة . فإذا كانت الشركة في طليعة تطوير الـ ( 5G ) قد تعاونت بالكامل مع الحكومة الصينية إلى الحد الموصوف في الدراسة ، عندئذٍ يمكن الافتراض أن معدات شبكات الـ 5G التي توفرها Huawei سيكون لها بالتأكيد أبواب خلفية استخباراتية صينية مدمجة .

في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع CNBC الإخباري ، صرح ” Balding ” بأن السبب الوحيد الذي جعله لا يستطيع القول بشكل قاطع أن الحكومة الصينية قد أمرت شركة Huawei باعتراض المعلومات ، هو عدم وجود أدلة مادية مثل البريد الإلكتروني أو التسجيل الصوتي . وفقًا له ، بعد مراجعة أكثر من 25000 سيرة ذاتية خاصة بشركة Huawei ، يمكنه أن يقول أن هناك قدرًا كبيرًا من الأدلة الظرفية التي تربط بين Huawei و جهاز المخابرات الحكومي الصيني .

و جاء في كلماته :

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” تتحدث السير الذاتية عن سلوك مثل اعتراض المعلومات ، و نعرف الحالات التي يشغل فيها أحد موظفي Huawei منصبًا مزدوجًا في قوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي ، و التي تشرف على الحرب الإلكترونية و وحدات الحرب غير التقليدية المماثلة . لذلك لا أستطيع أن أقول أنه قد تم طلبها ، لكن استنتاج المواقف و السلوكيات التي ذكروها في سيرهم الذاتية يبدو أنه يشير إلى أنهم يشاركون في هذه الأعمال . “

و رداً على الدراسة ، رفض ” إد بروستر ” ، المتحدث بإسم Huawei ، النتائج التي توصل إليها ، مدعيًا أن وجود موظفين حكوميين سابقين في قائمة موظفي Huawei ليس إلا صدفة .

حيث قال :

“نكرر التأكيد على أن Huawei لا تعمل في مشاريع عسكرية أو استخباراتية للحكومة الصينية. كما أنه ليس من غير المألوف أن توظف Huawei ، بالاشتراك مع شركات التكنولوجيا الأخرى حول العالم ، أشخاصًا قدموا من الخدمة العامة وعملوا في الحكومة. و نحن أكثر قدرة على المنافسة بفضل التجارب و الخبرات السابقة لزملائنا . “

معبراً عن ذلك ، ادعى ” بروستر ” أيضًا أن عملية توظيف هواوي للأشخاص الذين عملوا سابقًا في الحكومة تتضمن بالتحديد تحقيقًا للتأكد من أنهم قطعوا جميع العلاقات مع الحكومة. و بالضبط كيف يمكن لشركة Huawei أن تتأكد من ذلك في بلد استبدادي مركزي مثل الصين .

من المتوقع ، أن تشرع وسائل الإعلام الصينية التي تربطها صلات وثيقة بالحكومة المركزية إلى الدفاع عن هواوي ، منتهكةً بذلك الاتفاقيات الصحفية لوصف الدراسة بأنها “سخيفة وخبيثة”

ولعل الأهم من ذلك هو أن ” بروستر ” قد اختار التركيز بشكل حصري على موظفي الحكومة السابقين من Huawei ، متجنبًا تمامًا مسألة موظفي Huawei الحاليين الذين يضطلعون بأدوار متزامنة في الحكومة الصينية – على الرغم من أن الدراسة ذكرت ذلك صراحة كأحد النتائج التي توصلت إليها.

و بصرف النظر عن إثبات صحة قرار دونالد ترامب ، من المحتمل أن تساعد هذه الدراسة أيضًا في تحديد قرارات الدول الأخرى التي تزن حاليًا المفاضلة بين تبني 5G باستخدام البنية الأساسية لـ Huawei والمخاطر بالأمن القومي. فقد يكون حظر الولايات المتحدة وحكومة أستراليا على معدات Huawei هو الأول من بين القليل.

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المصدر : CCN

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