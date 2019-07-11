عودة ظهور العمليات الاحتيالية بالعملات المشفرة على تويتر

مع كل ارتفاع تشهده عملة البيتكوين تنفجر أكثر عمليات الاحتيال وتظهر بقوة على مختلف المنصات.

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وتشترك أغلب العمليات الاحتيالية في محاولة المحتالين تقمص دور الادارة أو شخصية معروفة لاختلاس أموال المستخدمين.

ففي تويتر ارتفعت وتيرة العمليات الاحتيالية باستعمال العملات المشفرة وعاد سيناريو 2017 بالظهور تماشيا مع ارتفاع عملة البيتكوين لأكثر من 10 آلاف دولار.

وقلت العمليات الاحتيالية بشكل كبير جدا مع نهاية سنة 2018 نتيجة لانخفاض البيتكوين لمستويات دنيا.

ويبدو ان المحتالين طوروا من أساليب الغش والاحتيال عن طريق تويتر فبعدما كان الاحتيال يتم عن طريق منشورات نصية تطور لصور.

وأغلب المحتالين حاليا يستهدفون عملة البيتكوين والايثيريوم نظرا لارتفاع أسعارهما.

وتقوم آلية الاحتيال على الوعد بتقديم عوائد مجزية بعد ارسال البيتكوين والايثيريوم لمحافظ يتم ادراجها في الصور

لكن الشيء المؤكد من هؤلاء المحتالين أنهم لن يعيدو لك ما أرسلته لهم مهما حاولت.

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فمثل هناك أحد المحتالين الذي يحمل اسم حسابه: @QJdu8E51ZNjrOJc قام بنشر صورة مزيفة تحتفل بمرور سنتين على منصة بينانس وبمناسبة ذلك المنصة توزع 5000 وحدة بيتكوين ووضع رابط الاحالة لينقض ويحتال على المستخدمين من خلاله.

وهناك العديد من العمليات المشابهة لما تم عرضه في الموضوع.

في الأخير نوصي بالحذر وعدم التعامل مع حسابات تعدك بارسال عملات مشفرة مجانا أو وعد باستثمار أموالك ومضاعفتها بنسبة 100%، كما يجب عدم ارسال أي تفاصيل حول حساباتك الخاصة بالمحفظة لأي جهة كانت.

العمليات الاحتيالية تضر أكثر اولئك الذين لا يأخذون بالتحذيرات ولا يطلبون المشورة حول أمر مشكوك فيه.

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