خطأ فادح لمتداول يتسبب في انهيار قيمة أحد الأسهم بنسبة 38٪ خلال دقائق

بغض النظر عن مدى دقتك ومهارتك في حياتك العملية ، فهناك إحتمال قوي دائماً لأن تقع في ارتكاب خطأ ما في عملك أو وظيفتك قبل أن تغادر مكان عملك مساءْ.

لا داعي للتوتر، خذ بعين الإعتبار أن هذا الخطأ لن يُشعل بمفرده إنهيارًا تاريخيًا لسعر سهم ما على بورصات تداول الأسهم ، لأن هذا بالضبط ما حدث مع أحد المتداولين في الفلبين خلال اليوم.

تراجعت قيمة أسهم شركة “Cebu Air” – وهي أكبر شركة طيران اقتصادية في الفلبين – بنسبة 38٪ اليوم خلال دقائق بعد قيام أحد المتداولين بإصدار أمر بيع غير مقصود عن طريق الخطأ.

هذا الخطأ الذي حدث في أسوأ وقت ممكن – خلال فترة عدم الإلغاء في البورصة – تسبب في إنخفاض القيمة السوقية للشركة بمقدار 413 مليون دولار.

أكّد ممثل لـ شركة Quality Investment & Securities Corp ، التي تدير البورصة التي قامت بتنفيذ الصفقة ، لـ Bloomberg أن صفقة التداول الخاطئة هي السبب في تراجع قيمة سهم الشركة.

” لقد كان خطأً من المتداول ، شركة الوساطة خاصتنا لم تتعمد بيع أسهم Cebu Air .”

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Cebu Air Lance Gokongwei عن ثقته في أن قيمة سهم الشركة ستعود للإرتفاع عاجلاً بحلول الغد ، قائلاً أن صفقة التداول الخاطئة تلك كانت على الأرجح تندرج ضمن ما يُعرف بـ تجارة الأصابع البدينة “fat-finger trade” -وهو مصطلح شائع في عالم الأسواق المالية.

خطأ الإصبع البدين “fat-finger trade” (أو الإصبع السمين): هو خطأ بشري ناتج عن الضغط على المفتاح الخطأ عند إدخال البيانات بإستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس أو أي أجهزة إدخال.

وهو مصطلح شائع في الأسواق المالية حيث تحدث مثل هذه الأخطاء في سوق الأسهم أو منصات التداول المختلفة حيث يتم وضع أمر لشراء أو بيع من حجم أكبر بكثير من المقصود، أو إدخال السعر الخطأ، أو ادخال هامش خطأ وما إلى ذلك.

على سبيل المثال ، إذا أراد المتداول إصدار أمر ببيع 1000 سهم من Apple Inc. في السوق وأدخل بشكل غير صحيح مليون سهم للبيع في السوق، فإن أمر البيع لديه القدرة على التعامل مع كل أمر شراء بسعر العرض حتى يتم ملؤه.

على الرغم من أن أخطاء الإصبع البدين غالباً ما تكون غير ضارة، إلا أن لها تأثيراً كبيراً عندما يتعلق الأمر باستخدام البورصات و الأسواق المالية وقد تُفضي إلى حدوث كوارث كما حدث مع متداول الفلبين هذا اليوم. التاريخ الطويل والهستيري لأخطاء الإصبع البدين

“بالحديث عن الإنخفاض ، سقطت أسهم شركة Cebu Air بنسبة 38 في المائة إلى ما يُعادل 58 بيزو ، وهو أكبر انخفاض في تاريخ الشركة على الإطلاق، وأشار المحللين أن ذلك قد يكون نتيجة لـ “خطأ الإصبع البدين” حدث خلال الدقائق الأخيرة من التداول” Advertisements

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتسبب بها أخطاء “الإصبع البدين” بإحداث تأرجحِِ كبير في سوق الأسهم.

فقد حدثت واحدة من أكبر “الإصبع البدين” في التاريخ خلال عام 2014 عندما غُمرت سوق الأسهم اليابانية بشكل غير متوقع بمبلغ 711 مليار دولار في أوامر شراء هائلة لأسهم شركات الشريحة الزرقاء – وهي الشركات التي لديها أكبر الحصص في السوق مثل تويوتا وهوندا. ولحسن الحظ ، تم إلغاء الصفقات قبل التنفيذ.

ولا ينسى التاريخ ذلك التاجر السيئ السمعة “ستيفن بيركنز” ، الذي كان في حالة سكر ثم أعدم صفقات بقيمة 520 مليون دولار ، مما دفع بمفرده السعر العالمي للنفط إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

في الآونة الأخيرة ، في أكتوبر 2018 ، نتج عن خطأ غير مقصود “خطأ الإصبع البدين” خلل جسيم تسبب في إرسال أكثر من 2.8 مليار سهم لشركة Samsung العملاقة الصناعية الكورية الجنوبية إلى موظفيها.

ثم بلغت قيمة الأسهم أكثر من 100 مليار دولار ، وورد أن بعض الموظفين باعوا تلك الأسهم على الفور ، حاصدين بذلك مبلغًا رائعاً للغاية في هذه العملية.

بعد شهر واحد ، ذكرت CCN الإخبارية أن “Storebrand “، وهي مجموعة خدمات مالية نرويجية رائدة تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار ، تخلت عن 14 في المائة من قيمة أسهمها في جلسة تداول صباحية واحدة بعد وقوعها ضحية لخطأ بيع .

في بعض الحالات النادرة جدًا ، يمكن أن يكون هناك خطأ كبير في صالح المتداول ، وهذا ما حدث عندما ظن متداول العقود الآجلة الفرنسي “هارونا تراوري” أنه يقوم باستخدام برنامج التداول التجريبي (النسخة Demo) وتكبد عن طريق الخطأ خسارة قيمتها مليون يورو واستمر في التداول لأنه لم يكن يعلم أنه يتداول على حسابه الحقيقي.

وبعد أن أدرك أن التداولات كانت حقيقية ، اعتقد أن ليس لديه ما يخسره، لذلك استمر في التداول ، وفي نهاية المطاف ، حوّل خسائره إلى مركز ربح قدره 10 ملايين يورو ( اي 11.6 مليون دولار).

وفي نهاية استطلاعك لأخطاء تداولات الإصبع البدين التي تسببت في حدوث كوارث كبيرة في أسعار بعض الأسهم .. عزيزي المتداول، هل واجهت مثل هذه الأخطاء أثناء مسيرتك العملية في التداول على المنصات المختلفة؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل…

المصدر : CCN

إقرأ أيضاً المقالات التالية :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام