الريبل تؤكد دمجها لتقنية xCurrent مع جميع البنوك في الهند

أقيم مهرجان التطبيقات اللامركزية في الهند منذ 3 أسابيع ماضية وظهرت العديد من الفيديوهات والصور للمهرجان.

من بين مقاطع الفيديو التي تم تداولها ظهور السيد “ساشين ماهيشواري” مهندس تكامل برامج المقدمة الريبل

وتقديمه لعرض تقديمي حول تقنية الريبل والمشكلات التي تحلها بواسطة منتجاتها وتقنياتها التي تعرضها مثل Ripple xCurrent و xRapid و xVia.

في الفيديو أعلاه وفي الدقيقة 9 يشير السيد “ساشين ماهيشواري” بأن xCurrent هو المنتج الذي نطبقه وندمجه مع جميع البنوك في الهند”.

الأمر الذي لا يعد مفاجأة حيث قبل سنة من الأن تم الاشارة في بيان “آشيش بيرلا”بأن البنوك الهندية و 50% منها يستعمل الريبل:

Advertisements

وتعتبر الهند ثان أكبر دولة من حيث التعداد السكاني بعد الصين

وبتبينها للحلول التي تقدمها أحد مشاريع التي تدير أيضا عملة رقمية مشفرة من شأنه التأثير الايجابي على سير أداء العملة.

اقرأ أيضا:

مدونة American Express تلمح لاعتماد الريبل مستقبلا

عملة الريبل من أسوء العملات أداء في النصف الأول من سنة 2019 وعملة BNB تتألق

شركة الريبل خصصت 500 مليون دولار للإستثمار في أكثر من 20 شركة