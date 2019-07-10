الريبل تؤكد دمجها لتقنية xCurrent مع جميع البنوك في الهند

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أقيم مهرجان التطبيقات اللامركزية في الهند منذ 3 أسابيع ماضية وظهرت العديد من الفيديوهات والصور للمهرجان.
من بين مقاطع الفيديو التي تم تداولها ظهور السيد “ساشين ماهيشواري” مهندس تكامل برامج المقدمة الريبل
وتقديمه لعرض تقديمي حول تقنية الريبل والمشكلات التي تحلها بواسطة منتجاتها وتقنياتها التي تعرضها مثل Ripple xCurrent و xRapid و xVia.
في الفيديو أعلاه وفي الدقيقة 9 يشير السيد “ساشين ماهيشواري” بأن xCurrent هو المنتج الذي نطبقه وندمجه مع جميع البنوك في الهند”.
الأمر الذي لا يعد مفاجأة حيث قبل سنة من الأن تم الاشارة في بيان “آشيش بيرلا”بأن البنوك الهندية و 50% منها يستعمل الريبل:
وتعتبر الهند ثان أكبر دولة من حيث التعداد السكاني بعد الصين
وبتبينها للحلول التي تقدمها أحد مشاريع التي تدير أيضا عملة رقمية مشفرة من شأنه التأثير الايجابي على سير أداء العملة.
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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.
مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.
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