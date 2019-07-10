شركة التيثر (Tether) تواجه إغلاق حسابها المصرفي في بنك Metropolitan

صرح متحدث بإسم بنك Metropolitan, بأن البنك قام بإدارة حساب شركة التيثر (Tether) والشركات التابعة لها لمدة تقل عن نصف عام قبل إغلاقها وذلك حسب تقرير CoinDesk.

قدم مكتب المدعي العام بنيويورك, والذي قام بإتهام شركة التيثر (Tether) و منصة Bitfinex سابقا, وثائق جديدة تفيد بأن شركة التيثر (Tether) لديها حسابات بنكية في بنكي Metropolitan و Signature في نيويورك.

وتم تقديم هذه المستندات كدليل على حجة مكتب المدعي العام بأنها تتمتع بالسلطة القانونية للتحقيق في الشركة وعملها كون لديها عملاء في مدينة نيويورك الأمريكية.

ولكن صرح متحدث بإسم بنك Metropolitan لـ موقع CoinDesk: “كان لدى البنك حسابات تخص شركة Tether Holding و iFinex و DigiFinex وكلها ذات نشاط ضعيف و تم إغلاق الحسابات بعد 5 أشهر من فتحها.”

وأشار المتحدث إلى أن البنك نفسه هو من طلب إغلاق الحسابات و ليس الشركة.

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ولا يزال مكتب المدعي العام بنيويورك يقوم بالتحقيق في قضية اقتراض منصة Bitfinex مبلغ يصل إلى 900 مليون دولار من احتياطات شركة التيثر (Tether).

ولدى شركة التيثر (Tether) والشركات التابعة لها مهلة حتى يوم 22 يوليو لتقديم رد على اتهامات مكتب المدعي العام بنيويورك الجديدة على أن يتم عقد الجلسة في المحكمة في يوم 29 يوليو.

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