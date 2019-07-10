مستخدمو بورصة العملات المشفرة "بولونيكس" يستطيعون الآن استخدام البطاقات والحسابات المصرفية

تام شمس - الأربعاء 10 يوليو 2019 08:50 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة الرائدة "بولونيكس" أنها تسمح الآن لعملائها باستخدام بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية على المنصة، وذلك وفقًا لمنشور على ميديام يوم ٩ يوليو.

ووفقًا للبيان، يمكن لمستخدمي البورصة من ٨٠ دولة الآن نقل الأموال مباشرة من وإلى حساباتهم المصرفية، والتي سيتم تحويلها تلقائيًا إلى العملة المستقرة USDC على بولونيكس.

وفي البداية، تبلغ الحدود الأسبوعية ٥٠٠٠٠ دولار لعمليات الإيداع و٢٥٠٠٠ دولار لعمليات السحب، لكن البورصة تعترف بأنه يمكن زيادة تلك الحدود لتناسب احتياجات عملاء محددين.

وسيتمكن العملاء في أكثر من ٦٠ ولاية من شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بهم. وقد قامت بولونيكس بتمكين مدفوعات البطاقات من خلال شراكة مع معالج الدفع سيمبليكس، والذي سيتقاضى رسومًا بنسبة ٣,٥٪ (أو ١٠ دولارات، أيهما أكبر) ويسمح بشراء حد أدنى قدره ٥٠ دولارًا من بيتكوين (BTC). وتوضح الشركة:

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"نظرًا لأن سيمبليكس يتقاضى ١٠ دولارات أو ٣,٥٪، فإن شراء أي مبلغ من بيتكوين أقل من ٣٠٠ دولار سيؤدي إلى دفع أكثر من ٣,٥٪ من الرسوم. فإذا كنت لا ترغب في تحمل أكثر من ٣,٥٪ من الرسوم، فإن شراء أكثر من ٣٠٠ دولار من بيتكوين سيضمن ذلك."

وقد اشترت شركة مدفوعات العملات المشفرة "سيركل" بورصة بولونيكس في فبراير ٢٠١٨ مقابل ٤٠٠ مليون دولار. وفي وقت كتابة المقالة، تحتل بولونيكس المرتبة ٥٨ بين أكبر بورصات عملات مشفرة من حيث حجم التداول المعدل على مدار ٢٤ ساعة وفقًا لبيانات من كوينتيليغراف.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يونيو، فإن منصة تداول العملات المشفرة-الورقية الرئيسية "أوكي كوين" قد عقدت شراكة مع سيمبليكس لتمكين المستخدمين العالميين من عمل عمليات إيداع بالدولار الأمريكي عن طريق بطاقة الخصم أو الائتمان.