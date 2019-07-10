شركة Facebook تعلن تراجعها عن إطلاق عملتها الرقمية Libra في الهند

بعد أيام من تعبير مسؤول حكومي هندي عن عدم ارتياحه لخطط العملة الرقمية الخاصة بفايسبوك أشار عملاق وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه ليس لديه “خطط لعرض” Libra أو محفظته الرقمية Calibra في أكبر سوق له.

فوفقًا لصحيفة “الإيكونوميك تايمز” أشار متحدث بإسم “فايسبوك” إلى أن موقف الهند القاسي لمكافحة العملات الرقمية هو سبب الإبتعاد عن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان:

“كما تعلم ، هناك قيود محلية داخل الهند جعلت إطلاق Calibra غير ممكن في الوقت الحالي.”

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرنا أن وزير شؤون الإقتصاد الهندي سوبهاش جارج أشار إلى أنه من غير المرجح أن تحصل Libra على موافقة الحكومة و جادل بأن هذه العملة من المرجح أن تلقى نفس المعاملة مثل العملات الرقمية الأخرى.

منذ بداية عام 2018 ، اتخذت الهند العديد من الخطوات التي أثرت سلبًا على قطاع العملات الرقمية في البلاد ففي شهر أبريل من العام الماضي أمر بنك الاحتياطي الهندي البنوك بموجب نطاقه التنظيمي بعدم تقديم خدماتها للشركات ذات الصلة بالعملات الرقمية مما أجبر الشركات العاملة في هذا المجال على وقف العمليات أو تقليص حجمها أو الإنتقال إلى الخارج.

في الشهر الفارط أغلقت منصة Koinex موقعها وهي التي لم يبقى لها الكثير على الاحتفال بعيد ميلادها الثاني و جاء ذلك على خطى منصات التبادل الرئيسية الأخرى بما في ذلك Zebpay التي أغلقت العام الماضي في أواخر سبتمبر.

بينما لم تكشف Koinex على الفور عن أي خطط لبدء عمليات في الخارج ، فقد تمكنت Zebpay من البقاء على قيد الحياة من خلال الإنتقال حيث يقع مقر Zebpay حاليا في مالطا حيث يمكنها خدمة 22 دولة معظمها في أوروبا كما أنشأت مؤخرا عمليات في أستراليا.

إلى جانب البنك الاحتياطي الهندي الذي يمنع البنوك من تقديم الخدمات المتعلقة بالعملات الرقمية ظهرت تقارير تشير إلى أن هناك تشريعًا مقترحًا ، وهو “حظر العملات الرقمية وتنظيم قانون العملات الرقمية الرسمي 2019” ، الذي يهدف إلى تجريم تعدين العملات الرقمية وشرائها وعقدها أوبيعها و يقال أن مشروع القانون يقترح عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لأي شخص يشتبه فيه المشاركة في أي من أنشطة العملات الرقمية المذكورة أعلاه.

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في حين أنه مجرد قانون مقترح قد يتم أو لا يتم سنه إلا أن المشروع كان له بالفعل تأثير سلبي على القطاع الرقمي في الهند وفقًا للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Koinex راهول راج فإن التشريع المقترح كان مسؤولًا جزئيًا عن إغلاق المنصة لأنه تسبب في انخفاض حاد في نشاط التداول بسبب تخوف المستخدمين من التداعيات:

… أحدث تشريع مقترح يسمى “حظر العملات الرقمية وتنظيم قانون العملات الرقمية الرسمية 2019” ما يكفي من الخوف في مجتمع تداول العملات الرقمية في الهند ليؤدي إلى انخفاض حاد في أحجام التداول وغرس عدم ارتياح واضح لجميع المواطنين الملتزمين بالقانون في هذه الأمة العظيمة.

في حين أن شعار Facebook القديم ربما كان يتمثل في “التحرك السريع وكسر الأشياء” ، فإن عملاق وسائل التواصل الإجتماعي في الهند يتبع نهجا مختلفًا تمامًا فيما يتعلق بعملة Libra إذ يبدو أن شعارها الجديد “لا تنتقل إلى هناك وإلا فسوف يطردونك”.

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المصدر :

www.ccn.com

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