مشاكل Bitfinex و Tether مازالت متواصلة مع المدعي العام في نيويورك

سبق وتورطت كل من Bitfinex و Tether في عدد كبير من الفضائح والمشاكل.

لذا ليس غريبا أو مفاجئا أن تتورط هاته الشركتين في ورطة جديدة مرة اخرى.

فهناك عدد من الوقائع والفضائح التي وقعت فيهما كل من Bitfinex و Tether على مر السنوات الماضية مثلما توضحه الصورة:

قدم المدعي العام في نيويورك أدلة جديدة في قضيته ضد شركة iFinex للمحكمة يوم أمس

وتشير هاته الأدلة الجديدة لتورط شركتي Bitfinex و Tether بعرض خدماتهما لمستخدمي نيويورك فترة أطول من التي هي مصرح بها.

حيث سبق وأعلنت شركتي Bitfinex و Tether أنهما أوقفا خدماتهما لعملاء نيويورك منذ سنة 2015 لكن الأدلة تشير إلى استمرار العمل لغاية 2017.

كما فتح المدعي العام قضية جديدة ضد Bitfinex وعرضها لعملة LEO والتي جمعت من خلالها 1 مليار دولار

واتهامه لها بأن العرض اصدر ومس مسائل هي قيد التحقيق بالاضافة إلى العيوب التي يحملها رمز LEO وامكانية استخدامه في أنشطة احتيالية من خلال طباعة وصكه بشكل غير محدود مع امكانية حذف الرموز المميزة التي تخص المستخدمين.

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للعلم بدأ المدعي العام تحقيقه ضد شركة iFinex شهر أبريل الماضي ومنذ ذلك الحين ونحن نتابع القضية على موقع الخليج 365:

المدعي العام في نيويورك يتهم شركة التيثر (الدولار الرقمي) بخسارة 850 مليون دولار

المدعي العام في نيويورك يطالب منصة Bitfinex والتيثر بكشف تفاصيل الصفقة

وكانت بالفعل منصة Bitfinex تعوض عن خطأها بإعادة 100 مليون من عملة التيثر التي استدانتها منها في وقت سابق:

منصة Bitfinex تعيد 100 مليون لـ شركة Tether كبداية لسداد القرض

ومن المتوقع أن تتم جلسة استماع لشركتي Bitfinex و Tether يوم 29 يوليو القادم على الاتهامات المومجهة نحوهما.

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