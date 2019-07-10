"فيزا" تقوم باستثمارها الثاني في شركة عملات مشفرة ناشئة

تام شمس - الأربعاء 10 يوليو 2019 05:50 مساءً - سجلت شركة "فيزا" العملاقة للمدفوعات العالمية استثمارها الثاني في مشروع للعملات المشفرة من خلال قيادة جولة تمويلية بقيمة ٤٠ مليون دولار لشركة أنكوراج الناشئة، وذلك وفقًا لتقرير من فورتشن بتاريخ ١٠ يوليو.

حيث أفادت التقارير أن شركة "فيزا" قادت الجولة إلى جانب شركة رأس المال (VC) الاستثماري الرائدة للعملات المشفرة "بلوكتشين كابيتال" لدعم خدمة "أنكوراج" لحفظ العملات المشفرة على المستوى المؤسسي، والتي جمعت في السابق ١٧ مليون دولار في استثمار بقيادة أندريسن هورويتز.

وحسبما يشير التقرير لم يتم الكشف عن مبلغ مساهمة فيزا أو تقييم شركة أنكوراج الخاص في الجولة الجديدة. وتٌعد فيزا وأنكوراج من الأعضاء المؤسسين لمشروع العملات المشفرة فيسبوك ليبرا، الذي تم الكشف عنه رسميًا يوم ١٨ يونيو.

وتشير فورتشن إلى أن جولة التمويل الأخيرة هي ثاني استثمار معروف لفيزا في شركة مرتبطة بالعملات المشفرة، حيث شاركت عملاقة المدفوعات في جولة تمويل بقيمة ٣٠ مليون دولار لشركة بلوكتشين "تشين" الناشئة عام ٢٠١٥ إلى جانب ناسداك وسيتي. وفي أواخر عام ٢٠١٨، تم الاستحواذ على "تشين" من شركة لايتيير التي تركز على ستيلر.

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وسيتم استخدام التمويل الجديد في مهمة أنكوراج لتوفير بديلٍ للمؤسسات التي تعتمد على التخزين البارد لضمان أمن أصول العملاء. وبدلًا من ذلك، تنفذ الشركة نظامًا للموافقات المتعددة والمراجعات البشرية، بالإضافة إلى برنامج يستند إلى المقاييس الحيوية لتوفير تخزين آمن للعملات المشفرة، حسبما يشير التقرير.

في أواخر شهر مايو، قدمت شركة أنكوراج حلها للتغطية التأمينية، متعارضةً بذلك مع أغلبية خدمات الحفظ التي تستخدم مجموعة من التخزين البارد والساخن. وبعد ادعاء أن تغطية تأمين حفظ العملات المشفرة ليست كلها متساوية، أعلنت الشركة أنها قد حصلت على سياسة تأمين ضد الجريمة، والتي تغطي كلا نوعي تخزين الأصول الرقمية بموجب سياسة واحدة.

في منتصف يونيو، أطلقت فيزا "بي تو بي كونكت فيزا"، وهي شبكة دفع عبر الحدود مستمدة من بعض جوانب تكنولوجيا بلوكتشين.