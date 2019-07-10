كاردانو تتعاون مع شركات عالمية في التمويل الرقمي لتشكيل السياسات التنظيمية

أعلنت شركة كاردانو ADA عن انضمامها لمجموعة من الشركات العالمية التي تنشط في التمويل الرقمي بلندن

لتقديم واعتماد أفضل الممارسات الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة.

التعاون تم بين شركة كاردانو و مجموعة GDF التي تختصر تسمية Global Digital Finance بهدف المساعدة في تشكيل سياسات الحوكمة والتوحيد في اصدار القوانين القياسية.

بالنسبة لمجموعة GDF فهي تضم عضوية العديد من الشركات مثل:

Stablecoin، Market Integrity، Custody و KYC / AML / CTF وهيئات المعاملات الضريبية

لتصبح شركة كاردانو واحدة من الأعضاء في المجموعة.

بالنسبة لتصميم التحالف فتم بطريقة تساعد على تدعيم الكفاح ضد العمليات المشبوهة والاحتيالية و تطوير ممارسات صحية سليمة واقرار مجموعة من السياسات القانونية التي تنظم صناعة العملات الرقمية المشفرة.

ومن خلال انضمام شركة كاردانو للمجموعة فستتمكن من اضافة حصتها الخاصة في تعزيز السوق باجراءات ووضع معايير للمشاركين في الأصول المشفرة والتمويل الرقمي.

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وكانت مجموعة GDF قد أنشات بالفعل مدونة تنظم فيها سلوك ومعاملات المنصات الرمزية

وقامت أيضا بتصنيف هذه المنصات وفق التزامها بالمعايير الموضوعة.

من جهة أخرى صرحت ادارة كاردانو مؤخرا أنها لن ترعى أولمبياد البلوكشين الدولي IBO وأن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي محض اشاعات.

للعلم تقدر قيمة عملة الكاردانو بـ 0.07 دولار وتحتل المرتبة 11 من حيث القيمة السوقية الاجمالية.

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