أسعار العملات الرقمية اليوم الاربعاء 10-9-2019

تبدو حركة السعر مختلطة بالنسبة لعملة البيتكوين والعملات الرقمية البديلة altcoin ، مع وجود عائق في التوحيد بين الأسعار و التواجد في المنطقة الخضراء .

ارتفع سعر البيتكوين إلى ما يقرب من أعلى مستوياته في العام على مدار فترة التداول على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، مضيفًا أكثر من 12 ٪ وسجل أعلى سعر بلغ 13,100 في وقت كتابة هذا التقرير .

بينما أضافت Ethereum و Ripple’s XRP و litecoin يوم أمس في الوقت نفسه ما بين 3٪ و 4٪ خلال فترة التداول ، قل أداء البيتكوين على الرغم من إرتفاع القيمة السوقية للعملة الرقمية إلى أكثر من 350 مليار دولار ، ولكن لم يستمر الحال حيث فقدت العملات الرقمية altcoin من قيمتها مع هيمنة بيتكوين .

ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين نحو أعلى مستوى سعري لها لعام 2019 واخترقت 13,000 دولار لبعض الوقت ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 12,968 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، مرتفعة بنسبة 2.25 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

تحافظ الإيثيريوم على مستواها فوق 300 دولار حتى اللحظة ، بالرغم من فقدانها جزء من قيمتها اليوم بنسبة بلغت 2.16 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 309 دولار أمريكي .

Ripple XRP انخفضت العملة الرقمية بنسبة بلغت 2.69 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية عند مستوى 0.39 دولار أمريكي .

Litecoin يتم تداول العملة عند مستوى 118 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 3.36 في المئة .

Binance Coin كالعادة تعاني عملة BNB من تحرك العملة في نطاق ضيق جدا ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 31 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 4.73 في المئة.

Bitcoin Cash انخفضت العملة الرقمية بنسبة بلغت 2.31 في المئة ، ويتأرجح السعر الآن حول 416 دولار أمريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

EOS انخفضت العملة الرقمية الآن بنسبة 2.25 % ، ويتم تداولها عند مستوى 5.84 دولار أمريكي .

Advertisements

TRON TRX إنخفض سعر العملة الرقمية الآن بنسبة بلغت 0.94 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.033 دولار أمريكي .

Cardano انخفضت العملة بنسبة بلغت 4.72 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.075 دولار أمريكي .

Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 4.34 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.099 دولار .

Dash انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 2.33 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 156 دولار أمريكي .

ومن بين أفضل مائة عملة رقمية التي سجلت أعلى المكاسب كانت عملة BZNT مرتفعة بنسبة عالية بلغت 131 % حتى اللحظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap .

بلغ إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم 355 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك البيتكوين 65 % من هيمنة السوق .

لمتابعة الأسعار بشكل مباشر من خلال موقعنا

Arabfolio يرجى الدخول عبر الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

إقرأ أيضاً :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ.

تابعونا على التلجرام