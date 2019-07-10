عملة Libra قد يتم حضرها في أكبر أسواق Facebook : الهند

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على رفض الهند لمبادرة فايسبوك لتقديم خدمة الإنترنت المجانية لمواطنيها بعدما نعتوا البادرة “بالاستعمار الرقمي” ، فإن مشروع العملة الرقمية العملاق على وسائل التواصل الإجتماعي Libra قد يواجه نفس المصير في ثالث أكبر إقتصاد في آسيا.

و وفقا لبلومبرغ أشار وزير الشؤون الإقتصادية الهندي سوبهاش جارج إلى أن Libra من غير المرجح أن يحصل على موافقة الحكومة و لمح غارغ إلى أنه كما هو الحال مع جميع العملات الرقمية الأخرى فإن الحكومة الهندية لن تستثني من ذلك عملة Libra :

“لم يتم شرح تصميم عملة Facebook بالكامل لنا و لكن مهما كان الأمر فستكون عملة رقمية خاصة وهذا ليس شيئًا كنا لنشعر بالراحة حياله.”

في العام الماضي فقط قام البنك الاحتياطي الهندي بمنع جميع المؤسسات المالية بموجب نطاقه التنظيمي من تقديم الخدمات للشركات ذات الصلة بالعملات الرقمية و من بين أكثر الشركات تضررا كانت منصات تبادل العملات الرقمية التي قامت منذ الحظر إما بإغلاق أو نقل جميع عملياتها إلى الخارج كما تم الإبلاغ سابقًا عن وجود مشروع قانون يهدف إلى تطبيق عقوبة السجن لمدة 10 سنوات لمن يقومون بتعدين العملات الرقمية أو شرائها أو الإحتفاظ بها أو بيعها.

لكن في حين لا يزال بإمكان Facebook أن يتطلع إلى الأسواق الأخرى فإذا كانت الهند متمسكة بموقفها الحالي من العملات الرقمية فإن خسارة ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم سيكون بمثابة ضربة كبيرة لعملاق التواصل الإجتماعي و هذا في ضوء حقيقة أن الهند هي واحدة من أكبر أسواق Facebook إذ تشهد فيها نموا متسارعا لبعض منصاتها و التي من خلالها سيتم طرح Libra.

فيما يتعلق بـ WhatsApp على سبيل المثال تعد الهند أكبر سوق في العالم لتطبيق المراسلة مع أكثر من 200 مليون مستخدم و بالنسبة إلى تطبيق Facebook الرئيسي يقدر عدد المستخدمين في الهند وحدها بأكثر من 300 مليون مستخدم.

ومع إعلان Facebook أن أحد أهداف Libra هو تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية لغير المدرجين في النظام البنكي فإن الخروج من الهند سيحرم Facebook من ثاني أكبر سوق في العالم بحكم السكان غير المالكين لحسابات بنكية فوفقًا لإحصائيات البنك الدولي التي تم جمعها قبل عامين يعيش 11 في المائة من سكان العالم غير المهتمين بالبنوك في الهند.

قد تكون الصين التي تمتلك 13 بالمائة من سكان العالم غير المالكين لحسابات بنكية بعيدي المنال لأن تطبيقات Facebook محظورة بالفعل هناك.

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من غير المرجح أن تكون تعليقات Garg بمثابة مفاجأة بالنسبة لـ Facebook على الرغم من أن الشركة التقنية ربما كانت تدرك بالفعل أن Libra لن تحصل على مرور سهل إلى الهند.

ففي الشهر الماضي ذكرنا أن عملاق وادي السيليكون قد ألغى خطط لإطلاقه في الهند بسبب المخاوف من قوانين العملة المشددة القاسية و قبل الإلغاء المزعوم كانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن Facebook قد إختار الهند كسوق لإطلاق عملته.

يبدو أن الطريق لن تكون سهلة أمام عملاق التواصل الإجتماعي لفرض عملته الرقمية فكيف ترى عزيزي القارئ مستقبل Libra ؟

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المصدر :

www.ccn.com

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