جنوب افريقيا: شركة احتيالية تستعمل مخطط بونزي تفشل في دفع المال للمستثمرين فيها

مع كل ارتفاع للبيتكوين تزداد رغبة المحتالين في أن ينصبوا على أكبر قدر ممكن من الناس.

وذلك لتحصيل أكبر قدر من عملة البيتكوين التي تجاوز سعره 12 ألف دولار في الوقت الحالي.

شركة محتالة من جنوب افريقيا تستعمل مخطط بونزي ةتد المستثمرين بتقديم عوائد استثمارية بنسبة 100%

وصل بها الحال للنهاية وأصبحت غير قادرة على الدفع للمئات من المستثمرين الغاضبين منها والذين يطالبون باسترداد أموالهم.

وفقا لصحيفة Ladysmith Gazette فقد اجتمع عدد غفير من المستثمرين يطالبون باسترداد أموالهم

ليخرج مدير شركة “Sgumza” ويصرح بأنه لا يملك أي أموال للدفع للعملاء وصرح قائلا:

“لا أعرف ماذا يحدث، لا أعرف أي شيء عن الانترنت أو كيف يعمل هذا النظام، يجب أن يكون العمل متوقف”

وقبل عملية الاغلاق نمت وازدادت شهرة شركة “Sgumza” بشكل لافت خاصة بعد إعلانها أنها لن تقبل أقل من 5000 راند (350 دولار) للاستثمار الواحد.

للعلم أشرنا لهاته الشركة المحتالة في 16 يونيو الماضي في موضوع يحمل العنوان:

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عمليات الاحتيال باستعمال البيتكوين في جنوب افريقيا تحقق 135 ألف دولار يوميا

وحذرنا منها ومن شركات تستعمل الوعد بتقديم عوائد استثمارية 100%.

كما تحدث حول هاته الشركة المحتالة العديد من المواقع المحلية في جنوب افريقيا وحذروا منها.

لكن بالرغم من كل ذلك استمر الاقبال على الشركة المحتالة، بل واصطف الضحايا في طوابير ليلا خارج مكتب الشركة لتقديم أموالهم للاستثمار فيها واستلام العوائد بنسبة 100% بعد 15 يوم.

الحذر والوقاية خير من العلاج نعيد القول والتذكير أن أي شركة أو جهة معينة تعد بتقديم عوائد استثمارية 100% في العملات الرقمية المشفرة هي شركة وهمية محتالة.

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