هل تتجه الصين لإطلاق عملة رقمية رسمية لمواجهة عملة Libra ؟

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية يبدو أن مشروع Fast-Tracks TD في العملات الرقمية من قبل البنك المركزي الصيني سوف يحاول محاربة العملة الرقمية التابعة لشركة فيسبوك Libra ، وذلك بعدما أعلن السيد “وانغ شين” -مدير مكتب أبحاث بنك الشعب الصيني ، عن إنشاء برنامج بحثي خاص بمجال التمويل الرقمي.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

يمثل الإعلان عن إطلاق العملة الرقمية Libra شرارة بداية ذلك النبض الإستراتيجي الذي يشارك فيه لاعبون رئيسيون من عالم العملات الرقمية ومجال التكنولوجيا ، وذلك في الوقت الذي يجذب فيه المجال انتباه وإنذارات الجهات الفاعلة الهامة في نطاق الجغرافيا السياسية العالمية مثل مجلس الكونغرس الأمريكي ، ومؤخراً حكومة الصين.

هذا ووفقا لموضوع منشور في صحيفة South China Morning Post ، فقد أعرب السيد “وانغ شين” – مدير مكتب أبحاث بنك الشعب الصيني- عن مخاوفه بشأن إحتمال أن تصبح مجموعة من الشركات الخاصة مسؤولة عن السيطرة على عملة قد تعمل على تغيير المشهد النقدي على نطاق عالمي.

وقال السيد “تشين” موضحا:

“إذا تم إستخدام العملة الرقمية Libra على نطاق واسع في تسوية المدفوعات ، وخدمة المدفوعات عبر الحدود على وجه الخصوص ، فهل ستكون قادرة على العمل مثل المال ، وبالتالي سيكون لها تأثير كبير على السياسة النقدية والاستقرار المالي والنظام النقدي الدولي؟”

حسنا .. في السياسة ، ربما يكون مجال التمويل يحظى بنفس أهمية المجال العسكري أو الدبلوماسي ، وهذا الشيء الذي تدركه الحكومة الصينية تمامًا.

هذا ويوضح المرشح السابق لمجلس الشيوخ مارك السيناتور “دانكوف” أنه بدون إنفاق رصاصة واحدة ، فإن العقوبات الإقتصادية تكون عدوانية وضارة مثلها مثل أي غزو عسكري وذلك حسبما ورد عبر الرابط التالي :

وأضاف السيد دانكوف موضحا:

“إن العقوبات هي عبارة عن عمل حرب ، ومن المهم أن يفهم هذا الأمر عند الرأي العام الأمريكي وحول العالم ، حيث لا يمكن للمرء أن يجد مستشارين للسياسة الخارجية والأمن القومي لرئيس أمريكي على نحو أسوأ من جون بولتون ومايك بومبيو ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر “.

العملة الرقمية Libra قد تكون مؤثرة في تغيير قواعد اللعبة على نطاق عالمي ، وهذا يعتبر أمر خطير بالنسبة للصين

هذا ولم تقف دولة الصين مطلقًا في وجه تلك التهديدات ، وإعلان إطلاق العملة الرقمية Libra لا يعد استثناءً ، حيث أنه إذا نجحت شركة Facebook في عولمة إستخدام عملتها الرقمية ، فستنتقل الحكومة الأمريكية من السيطرة على السوق المالية التقليدية بالدولار إلى السيطرة غير المباشرة على عالم العملات الرقمية بإستخدام عملة Libra.

ومن هنا من المهم أن نلاحظ أن عملة Libra يجب أن تمتثل للوائح التنظيمية في الولايات المتحدة ، وأن تدعم قيمة العملة في الإحتياط بسلة من العملات الورقية التي يلعب فيها الدولار دورًا أساسيًا ، وإذا لم تمنح الشركات الصين الحصة التي تستحقها (فكر في حقوق السحب الخاصة بلوائح FMI’s Special Drawing Rights ) ، فمن المرجح أن تتخلف الدولة الآسيوية العملاقة في نظام اقتصادي عالمي جديد يحركه العصر الرقمي ، وذلك حسبما ورد عبر الرابط التالي.

وفي هذا الخصوص نشر حساب Chris Hughes على موقع تويتر مجموعة تغريدات نستعرضها معكم فيما يلي:

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1. عملة Libra أمامها طريق طويل قبل أن تنجح ، لكن من الناحية النظرية ، إنها تبدو رائعة ومخيفة ، أذكر أنه في بداية الأسبوع ، اعتقدت أن المشكلة ستتمثل في تعزيز قوة شركة Facebook. 2. والآن .. بعد أيام قليلة ، أعتقد أن المشكلة تبدو مختلفة وأكبر من ذلك : إنها طبقة جديدة من السيطرة النقدية بين البنوك المركزية والأفراد ، بوساطة الشركات.. مقالي اليوم في صحيفة فاينانشال تايمزFT:

“إذا كانت العملة الرقمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدولار الأمريكي ، فقد يخلق هذا سيناريو تتعايش فيه العملات السيادية مع العملات الرقمية المتمحورة حول الدولار الأمريكي ، ولكن سيكون هناك رئيس واحد في جوهر هذا النظام ، ألا وهو الدولار الأمريكي ودولة الولايات المتحدة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فسيؤدي ذلك إلى سلسلة من العواقب الإقتصادية والمالية وحتى على صعيد السياسة الدولية “.

الصين مستعدة لخوض الحرب الرقمية

هذا وفي إطار سعيها لمواجهة تأثير شركة Facebook ، تسارع دولة الصين من جهودها لإنشاء عملة رقمية رسمية محتملة ، وقد كشف السيد “وانغ” أن الحكومة الصينية قد أطلق مبادرة بحثية في مجال التمويل الرقمي تتكون من العديد من الجامعات المرموقة في البلاد ، بما في ذلك كل من جامعة بكين وجامعة رينمين وجامعة تشجيانغ بالإضافة إلى جامعة شنغهاي جياو تونغ.

وتأتي مبادرة شركة Facebook التي تشكل خطورة ليس فقط على دولة الصين و لكن هناك في اليابان تشعر الدولة بالقلق من تأثير العملة الرقمية Libra حسبما ورد على هذا الرابط ، وحتى حكومة الولايات المتحدة قد أعربت أيضًا عن قلقها حيال ذلك ، وقد طالبت الحكومة شركة السيد “مارك زوكربيرج” بإيقاف تطورير مشروع عملة Libra هذه كما ورد عبر الرابط التالي ، ومع ذلك فإن هذا التصرف شيء لا تستطيع الحكومة الصينية فعله ؛ وهذا هو السبب في أن ذلك تذكير بأنه حتى قبل ولادتها وإطلاقها ، تضع العملة الرقمية Libra التابعة لشركة Facebook دولة الولايات المتحدة في وضع متميز وجها لوجه أمام العملاق الآسيوي الصيني.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب ، وهل يمكن أن يتأثر سعر البيتكوين سلبا أو إيجابا بعد إطلاق العملية الرقمية لشركة فيسبوك Libra وما رأيك حول تأثيرها على الأنظمة النقدية وحكومات الدول ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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