منصة BitMarket البولندية تغلق أبوابها بسبب فقدان السيولة

أعلنت منصة BitMarket عبر موقعها الرسمي أنها ستوقف عملياتها ابتداء من يوم أمس الاثنين 8 يوليو 2019 لغاية اشعار آخر وذلك بسبب فقدان السيولة.
الرسالة كتبت باللغة البولندية والانجليزية.
يوضح موقع تتبع العملات الرقمية المشفرة ومنصات التبادل CoinMarketCap أن حجم التداول في منصة BitMarket انخفض نسبيا مؤخرا وسجل 850 ألف دولار في 24 ساعة الأخيرة.
كما أن التداول عبر اضافة API مازال يعمل إلا أنه ومن المتوقع أن يتوقف في أي لحظة.
أشار أحد مستخدمي مجتمع Reddit أن بوادر واشارات الاغلاق بدأت في الظهور في الأسابيع القليلة الماضية
وقبل عملية الاغلاق تم اشعار المستخدمين بضرورة تغيير كلمات السر ومفاتيح API الخاصة بهم دون تقديم السبب.
كما أدعى ذات المستخدم بأن بعض محاولات السحب قد توقفت لبعض المستخدمين
ومطالبة المنصة لهم بالتوثيق ضمن سياسة معرفة العميل KYC
والمطالبة أيضا باجراءات اضافية لم تكن موجودة من قبل
وذلك بغرض استهداف الاشخاص الذين يحملون هويات شخصية منتهية الصلاحية
ولكن الظاهر أن المنصة اخترقت وتم اخفاء ذلك، وذلك دائما وفق تصريح ذات المستخدم.
لتبقى الأمور غامضة وأسباب الاغلاق الفعلية مجهولة بالرغم من تصريح المنصة أن عامل فقدان السيولة هو الذي أجبرها على الاغلاق لكن بعض المستخدمين يرون عكس ذلك.
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