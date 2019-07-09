منصة بينانس تخفض اجراءات تأكيد معاملات البيتكوين والايثيريوم

أعلنت منصة بينانس عن خفض تأكيد معاملات كل من عملة البيتكوين والايثيريوم.

تخفيض المعاملات يخص كل من عمليتي السحب والايداع.

حيث كانت معاملات والتأكيدات التي يمر بها البيتكوين هي 2 تأكيدات لتخفض وتصبح تأكيد واحد.

بينما عملة الايثيريوم والعملات المبنية عليها بواسطة بروتوكول ERC20 خفضت من 30 تأكيد إلى 12 فقط.

يبدو أن منصة بينانس تود أن تكون معاملاتها أسرع وأسهل من خلال تقديم سحب وايداع مبسط بدون تعقيدات وتاكيدات اضافية.

علّق CZ المدير التنفيذي لمنصة بينانس على تويتر بما مفاده:

“بينانس تقلل عدد التأكيدات المطلوبة للودائع والسحب على شبكات البيتكوين والايثيريوم”.

Advertisements

وتأتي هذه الخطوة كإجراء تحديثي تقوم به المنصة لتمنح المتداولون أفضل تجربة تداول ممكنة.

كما من شأن هذه الخطوة زيادة التفاعل وحجم التداول على منصة بينانس التي تعتبر أكبر منصة من حيث حجم التداول.

اقرأ أيضا:

البيتكوين يسجل رقم ذروة جديد في 2019 ويسجل رقم قياسي في حجم التداول

تقرير: حجم التداولات في سوق “الدارك ويب” سيصل إلى مليار دولار في عام 2019

زيادة التداول بشكل لافت على منصة BitMEX بعد ارتفاع البيتكوين فوق 10 آلاف دولار