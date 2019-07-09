شركة بلوكتشين الناشئة "سولف دوت كير" تتعاون مع أوبر لنقل المرضى

تام شمس - الثلاثاء 9 يوليو 2019 08:53 مساءً -

أعلنت شركة بلوكتشين "سولف دوت كير" للرعاية الصحية في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٩ يوليو، بدء شراكتها مع "أوبر هيلث" لنقل المرضى.

ووفقًا للبيان، سيتم دمج خدمات النقل الخاصة بـ "أوبر هيلث" في تطبيق "كير دوت واليت" لتنسيق الرعاية الصحية الشخصية وإدارتها. وضمن هذا التطبيق، سيتمكن المرضى من جدولة رحلة "أوبر هيلث"، والتي تدعي أنها متوافقة مع قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة لعام ١٩٩٦.

علاوة على ذلك، سيتمكّن المرضى أيضًا من دفع تكاليف الخدمة من خلال "كير دوت واليت" ومشاركة التكاليف مع أفراد الأسرة أو أرباب العمل أو شركات التأمين أو غيرهم من الأشخاص المعنيين. كما نقل عن دان تريجوب رئيس "أوبر هيلث" في بيان صحفي تعليقه على التطوير قائلًا:

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"في كل عام، يفقد ما يقدر بنحو ٣,٦ ملايين أمريكي مواعيدهم الطبية بسبب نقص وسائل النقل الموثوق بها، حيث تبلغ تكلفة مواعيد الرعاية الأولية الفائتة ١٥٠ مليار دولار أمريكي سنويًا. ففي "أوبر هيلث"، نبحث دائمًا عن طرق لنضمن أن النقل ليس عائقًا أمام الرعاية الطبية."

وفي نهاية يونيو، أصدر كوينتيليغراف مقالة متعمقة حول التأثير المحتمل لبلوكتشين على الرعاية الصحية.

وفي شهر يونيو أيضًا، أصدرت شركة أبحاث السوق "إنترناشيونال داتا كوربوريشن" دراسة استقصائية كشفت أن عددًا محدودًا فقط من شركات الرعاية الصحية في أوروبا تدرك فوائد تطبيقات لبلوكتشين.