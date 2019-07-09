تقوم Quantocoin بتجهيز نظام وتطبيق خاص بها لتسهيل عملية ربط المستثمرين في العملات الرقمية بالمتاجر و القطاعات التجارية ، بحيث تسعى Quantocoin في التفوق على الشركات التقليدية من خلال تقديم نظام سريع ورخيص وآمن لتحويل الأموال عبر الحدود ، وذلك من خلال انشاء تطبيق سهل الاستخدام مربوط بطاقة بنكية من تصميمها بحيث ستكون كافة اجراءات كمدفوعاتك كشخص لا يتعامل إلا بالعملات الرقمية من خلالها .

بإستخدام بطاقة الدفع الخاصة بـ Quantocoin ستتمكن من توفير رسوم التحويلات أو التسوق عبر الإنترنت أو عند استخدام بطاقة الدفع الخاصة في ماكينة الصراف الآلي في أي مكان في العالم ، وخاصة عندما تنفق الأموال ، ستتمكن من استرداد النقود أو غيرها من المزايا .

بدأت مرحلة IEO بتاريخ 8 يوليو 2019 ، وتنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2019 على منصة LATOKEN ، بسعر 0.02 ETH للعملة الواحدة .

تحذير : نحن هنا نسلط الضوء فقط ونعطي نبذة بسيطة حول مشروع العملة ، ولا ننصح ابداً في الأستثمار او المشاركة في عملية الأكتتاب ، نريد فقط ان تستفيد من الفرصة المجانية عن طريق الإيردروب .

نبذة حول الإيردروب :

الإيردروب خاص بمستخدمي منصة LATOKEN , بحيث تم تخصيص 2 مليون قطعة من عملة QTCT كحملة إيردروب وذلك احتفالاًُ من قبل فريق العملة بالإدراج على منصة LATOKEN ، بحيث سيتحصل كل مشترك يكمل بعض المهام الأجتماعية البسيطة على 1.5 من عملة QTCT بقيمة 10 $ ، ولكل صديق تدعوه ستحصل على 0.25 QTCT بقيمة 1.5$ .

رقم الإيردروب : 84

إسم العملة : Quantocoin

رمز العملة : QTCT

كمية قطع التوزيع : 1.5

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القيمة : 9 $

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الايردروب : 08/08/2019

التسجيل بمنصة LATOKEN وتفعيل المستوى الثاني : https://latoken.com/ الدخول الى البوت : https://t.me/QTC_Airdrop_Bot بعد دخول البوت سيبدأ بعرض المهام بشكل متسلسل ، يجب عليك اداء جميع المهام دون نقصان . المهام هي الإشتراك في مجموعتهم الخاصة تيليغرام ، متابعتهم على تويتر و اعادة تغريد لبوست على صفحتهم على تويتر ، ومتابعتهم على انستغرام . اخيراً قم بوضع ايميلك الذي استخدمته للتسجيل في منصة LATOKEN .

ملاحظات :

سيتم توزيع إيردروب Quantocoin بتاريخ 08/09/2019 .

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الإيردروبات التي لاتزال متاحة على LATOKEN :

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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