"إل جي" تقدم طلبًا لتسجيل العلامة التجارية "ثينكيو واليت" لمحفظة العملات المشفرة في الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 9 يوليو 2019 05:47 مساءً -

تقدمت "إل جي"، وهي شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية، بطلب للحصول على العلامة التجارية "ثينكيو وليت" لدى مكتب الولايات المتحدة للبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) يوم ٢ يوليو، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب.

ووفقًا لوثائق الإيداع، فإن العلامة التجارية هي لخدمات متعلقة بالمعاملات وخدمات التسوية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، إلى جانب "إصدار المال السيبراني" و"برنامج تطبيق الدفع للهواتف المحمولة" وغيرها. وثينكيو هي علامة تجارية اٌستخدمت أولًا في الثلاجة الذكية التي قدمتها الشركة في عام ٢٠١١ في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية. وفي الوقت الحاضر، تم أيضًا إطلاق هواتف ذكية متعددة تحت العلامة التجارية ثينكيو.

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وقد تشير هذه العلامة التجارية إلى أن "إل جي" تهدف إلى التنافس مع سامسونغ. ففي مايو، ذكر كوينتيليغراف أن شركة "إل جي" تعتزم طرح ميزات العملات المشفرة وبلوكتشين - بما في ذلك المحفظة - في هواتفها الذكية للميزانيات المحدودة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق اليوم، ستقوم إل جي سي إن إس، وهي شركة تابعة لشركة "إل جي كوربوريشن"، بتطبيق منصة بلوكتشين الخاصة بها لتعزيز شفافية سلسلة التوريد لوجبات الغداء في المدارس.

وفي مايو، أطلقت شركة هاي تك كمبيوترز (HTC) العملاقة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية في تايوان مقايضات لتوكنات ٢٠ ERC لمستخدمي هاتفها الذكي إكزودس ١ وهذا نتيجة لشراكتها مع شبكة كايبر نتورك القائمة على إيثريوم (ETH).