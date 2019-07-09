المملكة العربية السعودية تتجه لإعتماد تقنية البلوكشين في صناعة النفط

المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الكبرى والمؤثرة في صناعة النفط

والذي يشكل 42% من الناتج المحلي للبلاد و87% من الايرادات و90% من عائدات التصدير.

وتماشيا والخطة المرسومة ضمن برنامج رؤية 2030 تهدف المملكة السعودية لتحسين عدة جوانب وقطاعات.

ومن أبرزها التحول التقني واستعمال التقنيات الجديدة والمعاصرة لتحديث الخدمات المتوفرة.

من بين هذه القطاعات قطاع المحروقات والذي تريد شركة ارامكو السعودية للنفط تبني تقنية البلوكشين والاعتماد عليها بشكل كامل في عملية الادارة والمحاسبة.

في مقابلة أجرتها مجلة بيتكوين مع السيد “نيك سبانونس” الرئيس التنفيذي ومؤسس مشارك لـZap.org

والذي تحدث وأشار إلى حماسة السعوديين تجاه تقنية البلوكشين، وصرح قائلا:

“كجزء من رؤية السعودية الطموحة 2030 تبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها لتحديث وتنويع اقتصادها.

ما يعني الانفتاح تجاه التقنيات الحديثة وفعل الأشياء بطريقة مختلفة”.

الكل متشوق لما تحمله تقنية البلوكشين ومدى امكانياتها وميزاتها المتفوقة في مجال القضاء على الاحتيال والخطأ البشري.

وباستخدام تقنية البلوكشين في صناعة النفط فسيتم تحديث عدة أشياء.

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أشار “نيك سبانونس” إلى أن تقنية البلوكشين ستغير الكثير من الأشياء في صناعة النفط حيث جاء تصريحه كما يلي:

“منذ بداية انتاج النفط لم تكن هناك طريقة كافية لتأمين وتتبع عمليات منع الاحتيال، ولا توجد طريقة لأتمتة العملية بشكل يعزل الخطأ البشري.

لكن كل هذا ممكن الأن حيث أن العقود الذكية من Zap.org ستحدث ثورة في تطببيق البلوكشين في كل مكان منها قطاع الطاقة والمحروقات”.

ومن المتوقع أن تقوم تقنية البلوكشين بربط البنية التحتية الحالية للنفط من خطوط وأنابيب وبراميل وغيرها من وسائل التوصيل بأنترنت الأشياء وعلى سلسلة بلوكشين عبر خدمة Zap.org.

وبذلك تتبع كل نقطة في العملية من البداية للنهاية وبذلك تخفيض جملة التكاليف والمجهودات المبذولة وبذلك عدم الحاجة لآلاف المحاسبين والمهنيين الماليين.

وهناك بالفعل عدة دول على غرار المملكة السعودية تسعى لتبني البلوكشين في صناعة النفط.

كما خلص السيد “سبانونس” في الأخير أن صناعة النفط في العديد من المناطق ستتحول نحو تقنية البلوكشين.

ومن لم تفعل فستخسر جملة هائلة منن الفوائد.

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