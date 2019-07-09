وول ستريت جورنال: بيتكوين تراست من غراي سكيل تتفوق على كل شيء في النصف الأول لعام ٢٠١٩

تام شمس - الثلاثاء 9 يوليو 2019 03:47 مساءً - ارتفعت بيتكوين تراست (GBTC) لصندوق إدارة الأصول الرقمية "غراي سكيل إنفستمنت" بنسبة ٣٠٠٪ تقريبًا على مدار العام، وذلك وفقًا لما كشفته البيانات من "مورنينغ ستار" عبر وول ستريت جورنال (WSJ).

فاعتبارًا من ٩ يوليو، حققت الأداة الاستثمارية ارتفاعًا بنسبة ٢٩٦٪ منذ بداية العام - وهي زيادة عظيمة مقارنةً بالاستثمارات الرئيسية المنعكسة في مؤشر إس وبي ٥٠٠ (١٨,٧٪) وغلوبال داو (١٢,٩٪) خلال نفس الفترة الزمنية.

غراي سكيل بيتكوين تراست (GBTC). المصدر: تقييمات مورنينغ ستار عبر وول ستريت جورنال، ٩ يوليو

واعتبارًا من نهاية شهر يونيو، أشار تقرير صادر عن وول ستريت جورنال إلى أن عوائد الصندوق المذهلة قد ضمنت مكانته كالصندوق الأفضل أداءً في السوق. حيث يقوم الصندوق بشراء بيتكوين (BTC) بشكل مباشر ويتداول الأسهم في بورصة "OTCQX" للتعامل المباشر(OTC)، حسبما أشار التقرير في ذلك الوقت.

وقد أكدت وول ستريت جورنال كذلك على أن أداء الصندوق لم يكن غير مسبوق - ففي خلال موجة ارتفاع بيتكوين التاريخية في شتاء ٢٠١٧، ذُكر أن غراي سكيل بيتكوين تراست قد عكست ارتفاعًا بنسبة ١٣٩١,٤٤٪ على مدار العام حتى الآن.

وقد كشفت غراي سكيل - المملوكة لشركة "ديجيتال كارنسي غروب". - لوول ستريت جورنال أن أصول GBTC الخاضعة للإدارة من ٢٨ يونيو قد بلغت ٢,٥٦ مليار دولار، وهو ما يمثل حصة الأسد من إجمالي أصول غراي سكيل بقيمة ٢,٦٩ مليار دولار.

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ويجب على أولئك الذين يسعون إلى الحصول على إصدار أولي من الصندوق الاتئماني أن يتمتعوا بوضع مستثمر معتمد وأن يستثمرون ما لا يقل عن ٥٠٠٠٠ دولار في الأسهم لمدة عام على الأقل قبل إعادة البيع في OTCQX.

وإلى جانب صندوقها الرائد، الذي أطلق في سبتمبر ٢٠١٨، أطلقت غراي سكيل سلسلة من صناديق الأصول المشفرة الفردية - من بينها إيثريوم كلاسيك (ETC) وزي كاش (ZEC) ولايتكوين (LTC) - بالإضافة إلى العروض المتنوعة مثل صندوق ديجيتال لارج كاب فند.

وحسبما كشف تقرير غراي سكيل الذي نٌشر في وقت سابق من هذا العام، شكلت المؤسسات ٦٦٪ من الاستثمارات، مع وصول ٨٨٪ من التدفقات الجديدة إلى GBTC - وهو اتجاه تصفه الشركة بأنه "عائد بيتكوين الأقصى."

وبالأمس، أعلنت الشركة أنها تستأنف الاكتتاب الخاص للأسهم في GBTC، حيث يمثل سهم واحد حاليًا ٠,٠٠٠٩٧٨٧٦ بيتكوين.

وفي مايو، ذكرت غراي سكيل أنه من بين إجمالي أصولها المدارة البالغة ٢,١ مليار دولار، كان منها ١,٩٧ مليار دولار في بيتكوين تراست.

وفي نفس الشهر، أشارت أبحاث غراي سكيل إلى أن بيتكوين ارتفعت بنسبة ٤٧٪ بين ٥-٣١ مايو في وقت اشتاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مما جعله الأصل الأفضل أداءً في هذه الفترة - في تناقض صارخ مع تعثر اليوان الصيني.