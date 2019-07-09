جيل Z يرفض العملات الرقمية ، فهل عملة فيسبوك Libra هي الحل ؟

معظم الجيل الجديد من الأمريكيين و المسمى بـ ” جيل زد ” ( Gen Z ) ليس لديهم أي خطط للدخول في مجال العملات الرقمية . على ما قد يبدو من الصعب تصديق هذا الأمر ، إلا أن هذا كان نتيجة لاستطلاع شمل 1884 شابًا أمريكيًا ، و تم نشره بواسطة موقع Business Insider .
كانت الشركة المسؤولة عن إجراء هذا التحقيق هي شركة Cint ، و هي شركة متخصصة في تحليل و تبادل البيانات . و قد أرادت الدراسة أن تكشف ” كيف ينظر الجيل Z إلى العالم ، بما في ذلك كيف يفكر بشأن الوقت و المال ، سواء على الإنترنت أو في العالم المادي ” . و شمل ذلك إجراء بحث حول اهتماماتهم في مجال العملات و الأصول الرقمية .
يشمل الجيل Z جميع المراهقين ، و على الرغم من عدم وجود تصنيف دقيق ، فمن الصحيح القول أن هذا هو جيل ما بعد الألفية ، بما في ذلك المولودين بين عامي 1995 و 2012 .
و قد كشفت الدراسة أن 53 ٪ ممن تقل أعمارهم عن 25 عامًا ، لا يرغبون في القيام بأي شيء متعلق بالعملات الرقمية . حيث يعتقد 17 في المائة ممن شملهم الإستطلاع ، أنه ” من غير المحتمل ” أن يستثمروا في العملات الرقمية خلال الأشهر الستة المقبلة .
مصدر الصورة : Business Insider
لذا وفقاً للدراسة ، في المجمل ، 70 ٪ من الجيل زد ( Gen Z’ers ) لا يحبون العملات الرقمية ، و 30٪ فقط مهتمون بها .
إن هذه النتائج تتناقض بشكل حاد مع تفضيلات جيل الألفية ( Millennial generation ) . و كما ذكر موقع CCN الإخباري ، فإن العملات الرقمية مشهورة جدًا في هذه الفئة العمرية ، حيث يهتم أكثر من 55 ٪ من تعداد شباب هذا الجيل بالاستثمار أو لديهم بالفعل استثمارات في الأصول الرقمية .
إن السلوك الصعودي لعملة البيتكوين ( BTC ) خلال عام 2019 حتى الآن ، قد عمل على زيادة شعبيتها ، و يعتقد العديد من المحللين أن هذا العام يمثل بداية موسم العملات البديلة ( alt season ) . و مع ذلك ، فإن ما يمكن أن يحفز اهتمام الجيل Z حقًا على إستخدام العملات الرقمية و تقنية الـ blockchain ، هو نجاح العملة الرقمية المستقرة Libra التي تم إنشاؤها من قبل شركة Facebook .
من الممكن ، في وقت قصير ، أن يضمن كود المصدر الخاص بـ Facebook و Instagram و Whatsapp إمكانية التشغيل المتداخل ( interoperability ) . كذلك ، عبر عملاق التواصل الاجتماعي فسيبوك عن اهتمامه بجعل عملته الرقمية Libra مقبولة عالمياً ، مما يسمح بإرسال الأموال بحرية بين منصاتها .
إذا استطاعت عملة ليبرا التغلب على العديد من العقبات التي تظهر قبل إطلاقها ، و تمكنت من الخروج إلى النور في العام المقبل ، فمن المحتمل أن يقوم مستخدمو Facebook و Instagram و Whatsapp في وقت قصير بإرسال أموال من خلال تلك المنصات ، تمامًا مثلما يستخدمون ” Venmo ” بين بعضهم البعض الآن .
وجدير بالذكر ، أن عملة Libra هي عملة رقمية تم إنشاؤها بشكل رسمي من قبل منظمة غير ربحية ( Libra Association ) و تحت ريادة شركة Facebook ، و كما هو متوقع ، سوف تعمل عملة Libra كعملة مستقرة مدعومة من احتياطي العملة نفسها ( Libra Reserve ) ، و الذي سيمثل قيمة أصول موجودة بالفعل كالعملات الاحتياطية مثل الدولار الأمريكي .
و مع ذلك ، فإن الشيء المهم وراء وجود شركة Facebook باعتبارها أحد الرعاة الرئيسيين لهذه العملة الرقمية ، هو العدد الكبير من المستخدمين الذين يعتمدون على منصاتها. وفقًا لـ Sprout Social ، يستخدم أكثر من ربع سكان العالم بالكامل موقع Facebook مرة واحدة على الأقل شهريًا ، و يقوم حوالي 1.5 مليار مستخدم بفحص حساباتهم مرة واحدة يوميًا .
من حيث العمر ، 88 ٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة ، و 84 ٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 سنة ، يستخدمون موقع Facebook بشكل منتظم .
مصدر الصورة : Sprout Social
و تعد الإحصائيات واعدة للغاية بالنسبة لـ Instagram : حيث يستخدم 72 ٪ من الأطفال دون سن الـ 17 ، و 64 ٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين سن الـ 18 و الـ 29 ، هذه الشبكة الاجتماعية .
مصدر الصورة : Sprout Social
يتمتع تطبيق Whatsapp هو أيضا بشعبية كبيرة بين الجيل Z . وفقاً لموقع Statista ، هناك 38 ٪ من مستخدميه تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة . و من الواضح أن هذه النسبة ستزداد إذا تمت إضافة تلك الفئة العمرية التي تتراوح بين 7 إلى 18 سنة إلى المعادلة .
مصدر الصورة : Statista
قد يعني هذا أن Facebook يمكن أن يضع محفظة عملات رقمية في الحسابات الشخصية لمليارات الأشخاص حول العالم ، مما يجعل تحويل الأموال سهلاً مثل إرسال رسالة أو صورة ، و بالتالي تتغير الطريقة التي ينظر بها الجيل Z إلى مجال العملات الرقمية .
بعد ذلك ، قد يتوقف إستخدام العملات الرقمية أو تقنيات الـ blockchain عن أن يكون من باب الفضول ، ليصبح من باب الضرورة . حيث يمكن أن تحل هذه التكنولوجيا محل الوسائل التقليدية لتحويل الأموال ، بطريقة تشبه الطريقة التي حلت بها رسائل البريد الإلكتروني محل الرسائل الكتابية باليد ، و التي غيرت بها وسائل التواصل الإجتماعي أعمال التصوير .
و في تغريدة لـ ” كريس هيوز ” Chris Hughes ، على صفحته الرسمية في موقع تويتر ، صرح قائلاً :
” إن عملة Libra أمامها طريق طويل قبل أن تنجح ، لكن من الناحية النظرية ، إنها رائعة و مخيفة . في بداية الأسبوع ، اعتقدت أن المشكلة سوف تتمثل في أن ليبرا ستعمل على تعزيز قوة شركة Facebook . ”
” الآن ، بعد أيام قليلة ، أعتقد أن المشكلة مختلفة و أكبر ، تتمثل في : ظهور طبقة جديدة من الصراع بين البنوك المركزية و الأفراد حول السيطرة النقدية ، بوساطة من قبل الشركات . ”
” إن ما يسميه مؤيدو عملة ليبرا بـ ” اللامركزية ” ، هو في الحقيقة تحول في السلطة عن البنوك المركزية في العالم النامي ، إلى الشركات متعددة الجنسيات و البنوك المركزية لأكبر الاقتصاديات في العالم . ”
” إذا نجحت عملة Libra ، فسوف تكون المشكلة أكبر من تزايد قوة Facebook . و سوف يتعين علينا الإجابة عما إذا كنا نريد عملة عالمية تدار من قبل ( في الغالب ) الشركات الخاصة أو العامة . “
و لكن هذا هو بالفعل لا يزيد عن كونه مجرد تكهنات . فالخدمات المصرفية العالمية ليست صناعتك الضعيفة النموذجية التي يمكن قتلها بسهولة ، و هناك نبض سياسي و اقتصادي و تكنولوجي قوي يقف وراء عملة ليبرا . و لذلك من السهل توقع بعض المفاجآت على طول الطريق .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.