جيل Z يرفض العملات الرقمية ، فهل عملة فيسبوك Libra هي الحل ؟

معظم الجيل الجديد من الأمريكيين و المسمى بـ ” جيل زد ” ( Gen Z ) ليس لديهم أي خطط للدخول في مجال العملات الرقمية . على ما قد يبدو من الصعب تصديق هذا الأمر ، إلا أن هذا كان نتيجة لاستطلاع شمل 1884 شابًا أمريكيًا ، و تم نشره بواسطة موقع Business Insider .

كانت الشركة المسؤولة عن إجراء هذا التحقيق هي شركة Cint ، و هي شركة متخصصة في تحليل و تبادل البيانات . و قد أرادت الدراسة أن تكشف ” كيف ينظر الجيل Z إلى العالم ، بما في ذلك كيف يفكر بشأن الوقت و المال ، سواء على الإنترنت أو في العالم المادي ” . و شمل ذلك إجراء بحث حول اهتماماتهم في مجال العملات و الأصول الرقمية .

يشمل الجيل Z جميع المراهقين ، و على الرغم من عدم وجود تصنيف دقيق ، فمن الصحيح القول أن هذا هو جيل ما بعد الألفية ، بما في ذلك المولودين بين عامي 1995 و 2012 .

و قد كشفت الدراسة أن 53 ٪ ممن تقل أعمارهم عن 25 عامًا ، لا يرغبون في القيام بأي شيء متعلق بالعملات الرقمية . حيث يعتقد 17 في المائة ممن شملهم الإستطلاع ، أنه ” من غير المحتمل ” أن يستثمروا في العملات الرقمية خلال الأشهر الستة المقبلة .

مصدر الصورة : Business Insider

لذا وفقاً للدراسة ، في المجمل ، 70 ٪ من الجيل زد ( Gen Z’ers ) لا يحبون العملات الرقمية ، و 30٪ فقط مهتمون بها .

إن هذه النتائج تتناقض بشكل حاد مع تفضيلات جيل الألفية ( Millennial generation ) . و كما ذكر موقع CCN الإخباري ، فإن العملات الرقمية مشهورة جدًا في هذه الفئة العمرية ، حيث يهتم أكثر من 55 ٪ من تعداد شباب هذا الجيل بالاستثمار أو لديهم بالفعل استثمارات في الأصول الرقمية .

إن السلوك الصعودي لعملة البيتكوين ( BTC ) خلال عام 2019 حتى الآن ، قد عمل على زيادة شعبيتها ، و يعتقد العديد من المحللين أن هذا العام يمثل بداية موسم العملات البديلة ( alt season ) . و مع ذلك ، فإن ما يمكن أن يحفز اهتمام الجيل Z حقًا على إستخدام العملات الرقمية و تقنية الـ blockchain ، هو نجاح العملة الرقمية المستقرة Libra التي تم إنشاؤها من قبل شركة Facebook .

من الممكن ، في وقت قصير ، أن يضمن كود المصدر الخاص بـ Facebook و Instagram و Whatsapp إمكانية التشغيل المتداخل ( interoperability ) . كذلك ، عبر عملاق التواصل الاجتماعي فسيبوك عن اهتمامه بجعل عملته الرقمية Libra مقبولة عالمياً ، مما يسمح بإرسال الأموال بحرية بين منصاتها .

إذا استطاعت عملة ليبرا التغلب على العديد من العقبات التي تظهر قبل إطلاقها ، و تمكنت من الخروج إلى النور في العام المقبل ، فمن المحتمل أن يقوم مستخدمو Facebook و Instagram و Whatsapp في وقت قصير بإرسال أموال من خلال تلك المنصات ، تمامًا مثلما يستخدمون ” Venmo ” بين بعضهم البعض الآن .

وجدير بالذكر ، أن عملة Libra هي عملة رقمية تم إنشاؤها بشكل رسمي من قبل منظمة غير ربحية ( Libra Association ) و تحت ريادة شركة Facebook ، و كما هو متوقع ، سوف تعمل عملة Libra كعملة مستقرة مدعومة من احتياطي العملة نفسها ( Libra Reserve ) ، و الذي سيمثل قيمة أصول موجودة بالفعل كالعملات الاحتياطية مثل الدولار الأمريكي .

و مع ذلك ، فإن الشيء المهم وراء وجود شركة Facebook باعتبارها أحد الرعاة الرئيسيين لهذه العملة الرقمية ، هو العدد الكبير من المستخدمين الذين يعتمدون على منصاتها. وفقًا لـ Sprout Social ، يستخدم أكثر من ربع سكان العالم بالكامل موقع Facebook مرة واحدة على الأقل شهريًا ، و يقوم حوالي 1.5 مليار مستخدم بفحص حساباتهم مرة واحدة يوميًا .

من حيث العمر ، 88 ٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة ، و 84 ٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 سنة ، يستخدمون موقع Facebook بشكل منتظم .

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مصدر الصورة : Sprout Social

و تعد الإحصائيات واعدة للغاية بالنسبة لـ Instagram : حيث يستخدم 72 ٪ من الأطفال دون سن الـ 17 ، و 64 ٪ من الذين تتراوح أعمارهم بين سن الـ 18 و الـ 29 ، هذه الشبكة الاجتماعية .

مصدر الصورة : Sprout Social

يتمتع تطبيق Whatsapp هو أيضا بشعبية كبيرة بين الجيل Z . وفقاً لموقع Statista ، هناك 38 ٪ من مستخدميه تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة . و من الواضح أن هذه النسبة ستزداد إذا تمت إضافة تلك الفئة العمرية التي تتراوح بين 7 إلى 18 سنة إلى المعادلة .

مصدر الصورة : Statista

قد يعني هذا أن Facebook يمكن أن يضع محفظة عملات رقمية في الحسابات الشخصية لمليارات الأشخاص حول العالم ، مما يجعل تحويل الأموال سهلاً مثل إرسال رسالة أو صورة ، و بالتالي تتغير الطريقة التي ينظر بها الجيل Z إلى مجال العملات الرقمية .

بعد ذلك ، قد يتوقف إستخدام العملات الرقمية أو تقنيات الـ blockchain عن أن يكون من باب الفضول ، ليصبح من باب الضرورة . حيث يمكن أن تحل هذه التكنولوجيا محل الوسائل التقليدية لتحويل الأموال ، بطريقة تشبه الطريقة التي حلت بها رسائل البريد الإلكتروني محل الرسائل الكتابية باليد ، و التي غيرت بها وسائل التواصل الإجتماعي أعمال التصوير .

و في تغريدة لـ ” كريس هيوز ” Chris Hughes ، على صفحته الرسمية في موقع تويتر ، صرح قائلاً :

” إن عملة Libra أمامها طريق طويل قبل أن تنجح ، لكن من الناحية النظرية ، إنها رائعة و مخيفة . في بداية الأسبوع ، اعتقدت أن المشكلة سوف تتمثل في أن ليبرا ستعمل على تعزيز قوة شركة Facebook . ” ” الآن ، بعد أيام قليلة ، أعتقد أن المشكلة مختلفة و أكبر ، تتمثل في : ظهور طبقة جديدة من الصراع بين البنوك المركزية و الأفراد حول السيطرة النقدية ، بوساطة من قبل الشركات . ” ” إن ما يسميه مؤيدو عملة ليبرا بـ ” اللامركزية ” ، هو في الحقيقة تحول في السلطة عن البنوك المركزية في العالم النامي ، إلى الشركات متعددة الجنسيات و البنوك المركزية لأكبر الاقتصاديات في العالم . ” ” إذا نجحت عملة Libra ، فسوف تكون المشكلة أكبر من تزايد قوة Facebook . و سوف يتعين علينا الإجابة عما إذا كنا نريد عملة عالمية تدار من قبل ( في الغالب ) الشركات الخاصة أو العامة . “

و لكن هذا هو بالفعل لا يزيد عن كونه مجرد تكهنات . فالخدمات المصرفية العالمية ليست صناعتك الضعيفة النموذجية التي يمكن قتلها بسهولة ، و هناك نبض سياسي و اقتصادي و تكنولوجي قوي يقف وراء عملة ليبرا . و لذلك من السهل توقع بعض المفاجآت على طول الطريق .

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المصدر : CCN

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