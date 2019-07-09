شركة HDAC Technology المدعمة من هيونداي تعقد شراكة مع CasperLabs

شركة HDAC Technology وهي شركة بلوكشين مدعومة من شركة هيونداي تدير عملة HDAC المدرجة على موقع coinmarketcap والتي تحتل المرتبة 2070 بقيمة 0.03 للوحدة.
أما بالنسبة للمشروع القائمة عليه الشركة فهو تطوير البيئات العاملة بأنترنت الأشياء والتركيز على آلية التحقق والمصادقة عليها.
عقدت شركة HDAC Technology مؤخرا شراكة استراتيجية مع شركة CasperLabs هذه الأخيرة التي تحتص في بناء شبكات بلوكشين لامركزية والمساعدة على توسعها ونقلها للمرحلة التالية ولديها توجه خاص نحو تطوير بروتوكول اثبات الملكية PoS.
الشراكة تهدف إلى البحث المشترك وتطوير آليات التوافق والتكامل بين شبكة HDAC و CasperLabs.
التوقيع على الشراكة تم يوم 28 يونيو بهدف من الطرفين بأن يكون الاتفاق خطوة أولية نحو مزيد من التعاون.
ومن بين أهداف الشراكة أيضا والتعاون بين الطرفين ضمان قابلة التوسع دون المساس باللامركزية.
وهو ما أكده السيد “مرينال مانوهار” الرئيس التنفيذي لشركة ADAPtive Holdings Ltd التي تدير فرع CasperLabs
حيث قال وصرح بما يلي:
“العديد من التطبيقات تأتي بنوع من التسوية والتكيف مع اللامركزية ونحن نهدف إلى توفير اللامركزية الكاملة إلى جانب توفيرها بشكل كامل دون المساس بها”.
وفي بداية الشراكة المبرمة سيتم تجريب ماتقوم به شركة HDAC من تحسين بيئات عمل أنترنت الاشياء
وتحسين آلية التحقق من العمل (PoW) بمعنى أن HDAC تعمل ببروتوكول يسمح بتعدينها.
أما CasperLabs فهي تعتمد على بروتوكول التحقق من الملكية PoS وتقوم بالعديد من البحوث لتحسينه.
والشراكة ستسممح للطرفين بالتعاون المشترك في مجال البحوث والدعم التقني.
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