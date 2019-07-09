سعر بيتكوين يصل إلى ١٢,٨ ألف دولار بينما يقول أحد المستثمرين الكبار إن ١٠٠ ألف دولار أمر سهل للغاية بحلول عام ٢٠٢١

تام شمس - الثلاثاء 9 يوليو 2019 01:48 مساءً - يواصل سعر بيتكوين (BTC) صعوده يوم ٩ يونيو بعد ٢٤ ساعة أخرى من الأسواق المرتفعة الصعودية إلى ما يقرب من ١٣٠٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

حيث رسمت بيانات كوين٣٦٠ صورة وردية لمتداولي العملات المشفرة، مع استمرار عملات بيتكوين في الصدارة من حيث المكاسب اليومية.

وفي وقت كتابة المقالة، ارتفع زوج بيتكوين مقابل الدولار ١١ ٪ مقارنةً بيوم الاثنين ليصل إلى ١٢٦٦٦ دولارًا. وقد وصل الزوج إلى أعلى مستوى له عند ١٢٧٠٧ دولارات قبل تراجع طفيف دون حاجز ١٢٧٠٠ دولار.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وتتحدى التحركات الجديدة النظريات القائلة إن بيتكوين كانت مقبلة على فترة من التصحيح الهبوطي الذي ظهر في وقت سابق من الأسبوع. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، قاد التجار المخضرم بيتر براندت هذه التحذيرات، بحجة أن بيتكوين قد تخسر ما يصل إلى ٨٠٪ من مكاسبها.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت عملة بيتكوين بحوالي ١٢٠٠ دولار، بينما تستعد مصادر أخرى لتمديد نشاطها المكافئ قبل الانعكاس "الحقيقي".

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وقال مارك يوسكو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مورجان كريك مانجمنت، لشبكة سي إن بي سي: "أعتقد أننا في هذه الخطوة المكافئة التالية"، حيث بلغت قيمة عملة بيتكوين ١٢٢٥٠ دولارًا.

"من المحتمل أن يأخذنا هذا إلى مستوى ٣٠٠٠٠ دولار قبل أن نحصل على تصحيح صغير آخر ... إن الطريق إلى ١٠٠٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٢١ سيكون سهل حقًا".

وتبلغ المكاسب الأسبوعية لبيتكوين الآن ٣٠٪، بينما تجاوز الأداء الشهري ٦٠٪.

وقد بدأ الحماس حول بيتكوين ينتشر في أسواق العملات البديلة طويلة الأجل يوم الثلاثاء، مع ارتفاع بعض التوكنات بين أعلى عشرين عملة مشفرة من حيث الرسملة السوقية بنسبة ٥٪.

حيث وصلت إيثريوم (ETH) إلى ٣١٧ دولارًا لتتجاوز الدعم فوق ٣٠٠ دولار بعد انخفاضها بينما ارتفعت بيتكوين.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

كان أداء العملات الأخرى أقل، حيث انخفضت تشينلينك (LINK) بنسبة ٧,٤٪ وخسارة ليو (LEO) الخاص ببورصة بيتفينكس ٦,٢٪ في نفس الفترة.

كما تراجعت ترون (TRX) بنسبة ٣٪ تقريبًا بعد نشر خبر بوجود الشرطة في مكاتب الشركة في بكين، بينما اتهم المستخدمون الرئيس التنفيذي جستن صن بأنه شريك في عملية احتيال بلغت قيمتها ملايين الدولارات.