أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 9-7-2019

قفزت العملة الرقمية الأعلى من حيث القيمة السوقية بيتكوين من 11،400 دولار إلى 11،916 دولار في 15 دقيقة في الساعة 09:10 بالتوقيت العالمي يوم أمس وتابعت الموجة الصعودية وارتفعت فوق مستوى 12,000 دولار .
ومع ارتفاع 500 دولار ، وضعت BTC حداً للتداول بدون إتجاه الذي شوهد خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث تم تقييد العملة الرقمية على نطاق ضيق للسعر لفترة من الزمن .
بالنسبة للعملات الرقمية البديلة altcoin عانت من هيمنة البيتكوين ، والذي يقترب من 70 في المئة وتتعرض بعضها لخسائر من صغيرة إلى متوسطة ، بينما البعض منها لا يزال حتى اللحظة في المنطقة الخضراء .
بعد أن كسرت بيتكوين خط المقاومة وانطلقت فوق مستوى 11,000 دولار ، استقرت لبعض الوقت ، ولكن يوم أمس تحركت البيتكوين وارتفعت بشكل مفاجئ بما قيمتة 500 دولار امريكي يوم أمس ، وواصلت الإرتفاع بنسبة 7.7 في المئة .
تابعت الموجة الصعودية اليوم وارتفعت العملة الرقمية BTC بنسبة 11 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 12,675 دولار وفقا لبيانات موقع Coin360 .
تحافظ الإيثيريوم على مستواها فوق 300 دولار ، وارتفعت اليوم بنسبة جيدة بلغت 3.69 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 316 دولار امريكي .
Ripple XRP تتحرك العملة الرقمية في نطاق ضيق جدا مع فقدان الزخم ، ومع ذلك ارتفعت العملة بنسبة بلغت 2.22 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية عند مستوى 0.40 دولار أمريكي .
Litecoin يتم تداول العملة عند مستوى 122 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة بلغت 1.43 في المئة .
Binance Coin كالعادة تعاني عملة BNB من تحرك العملة في نطاق ضيق جدا ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 33 دولار أمريكي .
Bitcoin Cash ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 4.61 في المئة ، ويتأرجح السعر الآن حول 425 دولار امريكي .
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أسعار عملات أخرى :
EOS ارتفعت العملة الرقمية الان بنسبة 1.43 % ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 5.97 دولار امريكي.
TRON TRX إنخفض سعر العملة الرقمية الآن بنسبة جيدة جدا بلغت 3.37 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.034 دولار أمريكي .
Cardano انخفضت العملة بنسبة بلغت 2.66 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.079 دولار أمريكي .
Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 0.79 % ، ويتأرجح سعر العملة الآن 0.104 دولار .
Dash ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 1.42 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 159 دولار امريكي .
ومن بين أفضل مائة عملة رقمية التي سجلت أعلى المكاسب كانت عملة CONST مرتفعة بنسبة عالية بلغت 464 % حتى اللحظه خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap .
ارتفع إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم إلى 353 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك 64 % من هيمنة السوق .
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