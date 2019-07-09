أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 9-7-2019

قفزت العملة الرقمية الأعلى من حيث القيمة السوقية بيتكوين من 11،400 دولار إلى 11،916 دولار في 15 دقيقة في الساعة 09:10 بالتوقيت العالمي يوم أمس وتابعت الموجة الصعودية وارتفعت فوق مستوى 12,000 دولار .

ومع ارتفاع 500 دولار ، وضعت BTC حداً للتداول بدون إتجاه الذي شوهد خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث تم تقييد العملة الرقمية على نطاق ضيق للسعر لفترة من الزمن .

بالنسبة للعملات الرقمية البديلة altcoin عانت من هيمنة البيتكوين ، والذي يقترب من 70 في المئة وتتعرض بعضها لخسائر من صغيرة إلى متوسطة ، بينما البعض منها لا يزال حتى اللحظة في المنطقة الخضراء .

بعد أن كسرت بيتكوين خط المقاومة وانطلقت فوق مستوى 11,000 دولار ، استقرت لبعض الوقت ، ولكن يوم أمس تحركت البيتكوين وارتفعت بشكل مفاجئ بما قيمتة 500 دولار امريكي يوم أمس ، وواصلت الإرتفاع بنسبة 7.7 في المئة .

تابعت الموجة الصعودية اليوم وارتفعت العملة الرقمية BTC بنسبة 11 في المئة في وقت كتابة هذا التقرير ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 12,675 دولار وفقا لبيانات موقع Coin360 .

تحافظ الإيثيريوم على مستواها فوق 300 دولار ، وارتفعت اليوم بنسبة جيدة بلغت 3.69 في المئة ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 316 دولار امريكي .

Ripple XRP تتحرك العملة الرقمية في نطاق ضيق جدا مع فقدان الزخم ، ومع ذلك ارتفعت العملة بنسبة بلغت 2.22 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية عند مستوى 0.40 دولار أمريكي .

Litecoin يتم تداول العملة عند مستوى 122 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة بلغت 1.43 في المئة .

Binance Coin كالعادة تعاني عملة BNB من تحرك العملة في نطاق ضيق جدا ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 33 دولار أمريكي .

Bitcoin Cash ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 4.61 في المئة ، ويتأرجح السعر الآن حول 425 دولار امريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

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أسعار عملات أخرى :

EOS ارتفعت العملة الرقمية الان بنسبة 1.43 % ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 5.97 دولار امريكي.

TRON TRX إنخفض سعر العملة الرقمية الآن بنسبة جيدة جدا بلغت 3.37 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.034 دولار أمريكي .

Cardano انخفضت العملة بنسبة بلغت 2.66 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.079 دولار أمريكي .

Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 0.79 % ، ويتأرجح سعر العملة الآن 0.104 دولار .

Dash ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 1.42 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 159 دولار امريكي .

ومن بين أفضل مائة عملة رقمية التي سجلت أعلى المكاسب كانت عملة CONST مرتفعة بنسبة عالية بلغت 464 % حتى اللحظه خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap .

ارتفع إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم إلى 353 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك 64 % من هيمنة السوق .

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