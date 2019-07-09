دراسة: سوق سلسلة الإمداد القائمة على بلوكتشين سيصل إلى أكثر من ٩ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٢٥

تام شمس - الثلاثاء 9 يوليو 2019 02:54 صباحاً - من المتوقع أن يصل سوق سلسلة الإمداد العالمية القائمة على بلوكتشين إلى أكثر من ٩ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٢٥، وذلك وفقًا لدراسة نشرت من قبل شركة أبحاث السوق والاستشارات ألايد ماركت ريسرش (AMR) يوم ٨ يوليو.

وتقدر شركة AMR أن سوق سلسلة التوريد العالمية القائمة على بلوكتشين سوف يصل إلى ٩,٨٥ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٢٥، مما يمثل زيادة بنسبة ٨٠,٢٪ من معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٥. ومن بين العوامل الرئيسية الدافعة، حددت AMR طلب القطاع على الشفافية، وتحسين الأمن من المعاملات سلسلة التوريد التي يزعم أن بلوكتشين يمكنه ضمانها.

وحسب القطاع الرأسي، من المتوقع أن يقود قطاع التجزئة من حيث المساهمة في إجمالي إيرادات السوق من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٥، على الرغم من أن صناعة الرعاية الصحية ستشهد أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ويرافق هذه الصناعات التحويلية والأغذية والمشروبات والنفط والغاز بوصفها الصناعات المساهمة الرئيسية في سوق سلسلة الإمداد القائمة على بلوكتشين.

وبناءً على الجغرافيا، تعتبر AMR أن أمريكا الشمالية هي المنطقة الأكثر تقدمًا من حيث البنية التحتية واعتماد التكنولوجيا، في حين من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة ٩٠,٤٪ لسوق سلسلة التوريد بلوكتشين خلال الفترة المتوقعة.

كما تتنبأ دراسة أخرى أجراها مشروع أبحاث السوق "ريبورت لينكر" بأن سوق بلوكتشين في مجال صناعة السيارات والفضاء سيصل إلى أكثر من ٢٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٩. وترى الدراسة أيضًا أن ميزات بلوكتشين مثل الشفافية وتسويات المعاملات السريعة وإزالة مخاطر الاحتيال كدوافع كبيرة للنمو.