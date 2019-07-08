العملات الرقمية المشفرة لديها قوانين وطرق استثمارية تختلف بشكل كبير عن أسواق المال الأخرى.

فمن بين أحد أهم الأمور الواجب أخذها قبل التفكير في استثمار العملات المشفرة

Circulating Supply أو الحجم والعرض المتوفر لتداول العملة في السوق من شراء وبيع

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في هذا الموضوع وددنا تقريب الصورة أكثر والاجابة عن سؤال:

ماهو عرض تداول العملة الرقمية المشفرة Circulating Supply؟

هناك العديد من المستثمرين الأوائل في سوق العملات المشفرة والذين استثمروا في البيتكوين والايثيريوم في بداياتهم عندما كان سعر البيتكوين أقل من 1 دولار.

وكذلك الايثيريوم الذي كان سعره لا يتجاوز 30 سنت عند طرحه أول مرة، ما يسعنا إلا أن نقول لهؤلاء هنيئا لكم وحظ موفق لنا في قادم المرات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.