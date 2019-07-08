البرازيل تُلزم الدبلوماسيين الجدد بامتلاك معرفة حول تكنولوجيا بلوكتشين والعملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 8 يوليو 2019 11:54 مساءً - ستتطلب الأكاديمية الدبلوماسية البرازيلية، معهد ريو برانكو، أن يكون لدى المرشحين معرفة بالعملات المشفرة وبلوكتشين، وذلك حسبما أفاد به كوينتيليغراف البرازيل يوم ٨ يوليو.

وقد نشر معهد ريو برانكو - الذي أنشئ في عام ١٩٤٥ ويقدم دورتين متقدمتين للدبلوماسيين - مرسوم ٢٠١٩ لاختيار الدبلوماسيين الجدد في البرازيل تضمن مطلبًا يعرفه المرشحون حول العملات المشفرة وبلوكتشين.

وحسبما يبرز المنشور، فإن الموضوع إلزامي للاختبار الذي يتم تقديمه مبدئيًا على مرحلتين، حيث تكون المعرفة حول بلوكتشين والعملات المشفرة إلزامية في كلتا المرحلتين. ويشير الإشعار إلى أن المؤسسة التعليمية ستوفر ٢٠ مكانًا جديدًا وأن الراتب المبدئي سيكون ١٩١٠٦٠٦ ريالًا (٥٠٤٥ دولارًا).

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وفي يونيو، تعاونت السلطات الحكومية والمالية الرئيسية في البرازيل لتطوير نموذج صندوق حماية تنظيمي يستهدف تقنيات جديدة مثل بلوكتشين من أجل التكيف مع التحول الرقمي الذي يؤثر على القطاعات المالية ورأس المال والتأمين في البرازيل.

وفي نفس الشهر، أفاد كوينتيليغراف أن الحكومة البرازيلية ستنظر في مشروع قانون يتطلب من جميع وحدات الإدارات العامة المحلية لتعزيز التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك بلوكتشين.

وإذا تمت الموافقة، فسوف يتطلب مشروع القانون ظاهريًا أن تقوم أقسام الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين من أجل تحسين الخدمات العامة.