البنك المركزي الصيني يطور عملة رقمية خاصة به ردًا على ليبرا

تام شمس - الاثنين 8 يوليو 2019 11:54 مساءً - أفادت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" يوم ٨ يوليو أن البنك المركزي الصيني يعمل على تطوير عملته الرقمية الخاصة به ردًا على ليبرا من "فيسبوك" حيث يمكن أن يشكل هذا الأخير خطرًا على النظام المالي في البلاد.

وقد صرح وانغ شين، مدير مكتب أبحاث بنك الصين الشعبي (PBoC)، إنه "إذا تم استخدام [ليبرا] على نطاق واسع للمدفوعات والمدفوعات عبر الحدود على وجه الخصوص، فهل ستكون قادرة على العمل مثل المال وبالتالي سيكون لها تأثير كبير بشأن السياسة النقدية والاستقرار المالي والنظام النقدي الدولي؟"

وقد قال وانغ إن البنك قرر إنشاء عملته الرقمية الخاصة على وجه التحديد بسبب الدور غير الواضح للدولار الأمريكي بمجرد إصدار ليبرا:

"إذا كانت العملة الرقمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدولار الأمريكي، فقد تخلق سيناريو تتعايش فيه العملات السيادية مع العملات الرقمية المتمحورة حول الدولار الأمريكي. ولكن سيكون هناك رئيس واحد في جوهره، هو الدولار الأمريكي والولايات المتحدة. إذا كان الأمر كذلك، فسيؤدي ذلك إلى سلسلة من العواقب السياسية والاقتصادية والمالية الدولية".

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وعلى هذا النحو، حصل بنك الصين الشعبي على موافقة من السلطة الإدارية الصينية الرئيسية، وهي مجلس الدولة، لبدء العمل مع المشاركين الآخرين في السوق والمؤسسات على عملة رقمية للبنك المركزي.

وقد أفادت التقارير أن الأكاديميين أطلقوا أيضًا مبادرة ملتزمة بالتمويل الرقمي تشمل موارد من جامعة بكين وجامعة رنمين وجامعة تشجيانغ وجامعة شنغهاي جياو تونغ.

ومن الجدير بالذكر أن خطط بنك الصين الشعبي لتطوير عملته الرقمية الوطنية تأتي في وقت اتخذت فيه الصين موقفًا متشددًا تجاه تداول العملات المشفرة، حيث حظرت المؤسسات المالية تداول بيتكوين (BTC)، والعروض الأولية للعملات الرقمية وكذلك بورصات العملات المشفرة.