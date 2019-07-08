ماهو رأي مؤسس إيثيريوم فيتاليك بوتيرن حول عملة Libra ؟

شارك فيتاليك بوتيرن ، أحد مؤسسي عملة Ethereum ، في النقاش الدائر حول عملة Libra الذي تم طرحه على Facebook ، مشيرًا إلى أنه قد يكون له نتيجة غير مقصودة وهي جعل Facebook أكثر قوة من العديد من الحكومات الوطنية في حالة تنفيذها .
وتعليقًا على مقالته على Twitter خلال عطلة نهاية الأسبوع ، سلط بوترين الضوء على قصة أغسطس 2018 التي نشرتها Facebook والتي أظهرت أن عملاق وسائل التواصل الإجتماعي حظر العديد من الصفحات والمجموعات والملفات الشخصية المرتبطة بنظام ميانمار العسكري .
وفقًا ل فيتاليك ، يشكل الحظر تحرك لمرحلة جديدة في ديناميكية القوة بين الدول القومية والشركات في القرن الحادي والعشرين وهي مرحلة ستزداد شدة إذا حقق Facebook هدفه المتمثل في إطلاق عملة Libra .
تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو ، ذكر موقع CCN الإخباري أن وكالة التصنيف الائتماني Fitch أشادت باستقرار عملة Libra وقدرتها على الوصول إلى أكبر عدد من سكان العالم في البلدان النامية.
مثل كل الأفكار الجيدة ، تشرع Libra في حل مشكلة حقيقية وتوفر قدراً من المنفعة في العديد من البلدان التي تركت فيها السياسة النقدية عملتها في حالة توتر ، وسيكون من المفيد للغاية الوصول إلى عملة ثابتة مستقرة كما هو الحال دائمًا ، ولكن يتعين على المرء أن يقترب أكثر قليلاً ليرى كيف يمكن أن يصبح هذا كابوسًا .
قبل كل شي ، Libra ليست عملة رقمية ” بالمعنى الدقيق للكلمة في العالم ويمكن للمرء أن يصفها على نحو أكثر دقة بأنها عملة مدعومة بسلة احتياطي”.
في الأساس ، يواجه العالم وضعًا يمكن أن تحل فيه Libra محل العملات الوطنية للكثير من البلدان ، وخاصة في الجنوب العالمي (الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط) ، ويجعل الجميع في تلك الأماكن يعتمدون عليها ، وبمجرد أن تتمكن العملة وتصبح جزءًا لا يمكن تجنبه من النسيج الإجتماعي لتلك البلدان ، فإنه يمكن بعد ذلك إظهار حقيقتها وعلى الرغم من أن هذه الإمكان خارجة عن سيطرت هذه الحكومات – إلا أنها خطر على الأمن القومي .
تمامًا مثل إزالة الصفحات المرتبطة بجيش ميانمار ، يمكنه أيضًا تجميد أو تقييد قدرة المستخدمين على إستخدام Libra في أي وقت ، اعتمادًا على نزوات عملية صناع القرار الداخلية الغامضة وغير الخاضعة للمساءلة .
في قصة ميانمار التي أثيرت في البداية ، ما يظهر من تصرف Facebook هو أن الشركة تحاول التعبير عن نفسها بلغة الحكومة بدلاً من الإشارة إلى قوانين الأرض ذات الصلة ، يشير البيان الصحفي مرارًا وتكرارًا إلى سياسات وإرشادات Facebook ، ولكن ليس سياسات الحكومة الأمريكية أو ميانمار .
عند وضع برنامج “الأساسيات المجانية” على Facebook لتوفير إتصال مجاني بالإنترنت في جزء من إفريقيا والهند ، تصبح الصورة واضحة جدًا حيث لا يقدم Facebook مجانًا ، كما أنه لا يهتم كثيرًا بالأشخاص المحرومين من الخدمات وتقوم الشركة ببساطة بإجراء الاستيلاء الرقمي والمالي على الأراضي من بين أفقر مليار شخص في العالم.
المصدر : CCN.COM
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