“نورييل روبيني” يهدد بدعوى قضائية ضد منصة BitMEX

“نورييل روبيني” أستاذ جامعي بجامعة نيويورك وأحد أكبر المعادين للعملات المشفرة وتقنية البلوكشين.

يظهر على وسائل الاعلام بشكل دوري حتى أصبح أحد الأيقونات المعادية والمناهضة للبيتكوين وغيره من العملات المشفرة الأخرى.

يعقد “نورييل روبيني” -والذي يعرف أيضا بدكتور الكوارث نظرا لتنبئه بالعديد من الأزمات والكوارث المالية سابقا- مجموعة من الندوات والمناظرات مع أعلام صناعة العملات المشفرة.

مؤخرا قام بمناظرة السيد “آرثر هاييس” مؤسس ومدير التنفيذي لمنصة BitMEX.

وعلى اثر المناظرة الأخيرة قام “نورييل روبيني” بتهديد منصة BitMEX برفع دعوى قضائية ضدها

وذلك بعد عرض ونشر “هاييس” لمقاطع فيديو تبين النقاش مع “روبيني” وكيف أن هذا الأخير خرج عن صمته وعقله وتفوه بعبارات واهانات شخصية تجاه مؤسس منصة BitMEX.

وجاء في تصريح “نورييل روبيني” الذي اتهم منصة BitMEX ومديرها بالاحتيال قائلا:

“ما تم عرضه في الشريط محاولة للالتفاف على المناظرة والمناقشة التي تمت بيني وبين هاييس، لقد قام بقص اللقطات وتلاعب بها ليظهرني بمظهر السيء الخاسر، وعلى أساس ذلك سأقاضيه مع شركته”.

واتهم “نورييل روبيني” منصة BitMEX بأنها منصة احتيالية تقوم بالنصب على الناس من خلال المقامرة وأن أمثال هاييس لا يهتمون إلا بالمال دون شيء آخر.

رد “آرثر هاييس” بالقول:

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“منصة BitMEX منصة قانونية وخاضعة لقوانين دولة السيشيل وأن ما يقوم به “نورييل” هو تهجم شخصي لا معنى له، كما أنه أستاذ في جامعة حسنة السمعة يقوم بتصرفات غير حسنة قد تضر به”.

وظهر الفيديو التشويقي للمناظرة بين الطرفين على موقع BitMEX

الفيديو التشويقي يُظهر “نورييل” في مزاج منزعج بينما يظهر “آرثر هاييس” مسترخي ومبتسم من تكرار الدكتور لمصطلح “shitcoins”.

ويبقى للمنصة المنحازة لهاييس دورا في ذلك.

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