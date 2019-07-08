من هو منافس Facebook في دول أمريكا اللاتينية و ما علاقته بعالم العملات الرقمية

شبكة التواصل الإجتماعيّة الرئيسية لأمريكا اللاتينية Taringa! كشفت عن إطلاقها لمشروع جديد يركز على التكنولوجيا الرقمية في محاولة لإعادة تثبيت نفسها بعد 15 عامًا من تحديد مكانتها في سوق ذوي الأصول الأسبانية.

و جاء الإعلان هذا الأسبوع في قمة Blockchain Summit Latam ، التي عقدت في مدينة مكسيكو سيتي ، و الذي يستعرض تغييراً شاملاً للفلسفة حيث تلعب التقنيات اللامركزية الآن دورًا أساسيًا.

“تارينجا! Pioneros هي البرنامج التجريبي نحو مسار اللامركزية تارينجا! من تارينجا! “بوابة” إلى تارينجا! ‘شبكة الإتصال ‘. لنقم بالانتقال من مجتمع عبر الإنترنت في نموذج تقليدي مع شركة موقع واحد إلى نظام أساسي لامركزي حيث يمكن أن يظهر المحتوى على قنوات مختلفة. “

منذ إطلاقها في عام 2004 ، وضعت تارينجا! نفسها كواحدة من أكثر المواقع الشعبية للتفاعل بين مستخدمي الإنترنت لتصبح واحدة من أوائل مواقع الويب 2.0 الناطقة باللغة الإسبانية في العالم حتى قبل أن يقوم Facebook و Twitter بترويج هذا المصطلح و في عامي 2013 و 2014 ، صنفتها comScore على أنها الشبكة الاجتماعية الأكثر أهمية في أمريكا اللاتينية وفي المرتبة الثانية في الأرجنتين.

استخدم النظام الأساسي نظامًا لتحديد سمعة كل مستخدم و منح نقاط للشهرة والتفاعلات الناتجة عن كل منشور و بعد ذلك يمكن للمستخدم إعطاء هذه النقاط للآخرين كمكافأة على مساهماتهم و على الرغم من أن هذه النقاط ليس لها أي غرض آخر سوى زيادة سمعة المساهمين فإن المجتمع أخذ الأمر على محمل الجد.

وإدراكاً منها لنجاح نظام السمعة لديها تأمل المنصة في إضافة قيمة لهذه النقاط من خلال الإستفادة من قوة تقنيات الـ blockchain و في هذا الأسبوع أعلن فريق تارينجا! شراكته مع MakerDAO و Airtm لإنشاء برنامج رائد يسمى Taringa! Pioneros الذي من شأنه تسييل تلك النقاط إلى DAI و كانت الشبكة الإجتماعية تغازلها فكرة إنشاء عملة رقمية خاصة منذ عام 2017 و تجربة نظام توزيع الإيرادات في شكل Bitcoin عام 2015 بفضل شراكة مع Xapo. و نما البرنامج بسرعة كبيرة بحيث تجاوز قدرات المنصة.

و أوضح ذلك هيرنان بوتبول ، مؤسس تارينجا! لموقع أخبار أمريكا اللاتينية Criptonoticias العام الماضي:

“في عام 2015 ، مع Xapo ، قمنا بدمج نظام توزيع الدخل الذي ندفع به للمستخدمين نسبة مائوية من الأرباح الناتجة عن المشاركات التي يقومون بها ، في شكل عملات البيتكوين و بدأ البرنامج في إصدار تجريبي حيث كان لدينا 35000 عضو لكننا قررنا إيقافه لأننا أدركنا أنه واجه بعض الصعوبات الفنية …و في الوقت الحالي لدينا مجموعة صغيرة من 2500 عضو في البرنامج. “ Advertisements

فقدت المنصة بعض الشعبية بعد أن اضطرت إلى حذف جميع المحتويات المقرصنة التي نشرها مستخدموها ، بسبب سلسلة من الخلافات القانونية التي أثارت جدالات حامية حول مسؤولية الوسطاء في توزيع المحتوى – على غرار المناقشة التي خلقتها تجارب روس Ulbricht وكيم الدوت كوم.

تارينجا! Pioneros سيستخدم DAI و هي عملة مستقرة تم إنشاؤها بواسطة MakeDAO. و سيقوم المستخدمون بعد ذلك بتبادل العملات الرقمية من خلال شركة Airtm و بهذه الطريقة ، تارينجا! يمكنها تجربة العملات الرقمية دون مخاطر إنشاء توكن خاص كما اختارت Facebook القيام بذلك باستخدام عملة Libra الخاصة بها.

هل سيكون للعملات الرقمية مستقبل رائد مع مواقع مشاركة المحتوى والشبكات الإجتماعية ؟ لا أحد يعرف على وجه اليقين و لكن يبدو أكثر وضوحًا كل يوم أن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تلعب دورًا في كل صناعات القرن الحادي والعشرين تقريبًا.

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المصدر :

www.ccn.com

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