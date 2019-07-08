عملة Waltonchain ترتفع بنسبة 42% بعد إعلان الفريق عن تمديد فترة القفل

من بين أهم الأمور الواجب اتخاذها قبل الدخول والاستثمار على أي عملة رقمية مشفرة الاطلاع على الفريق القائم على مشروع العملة.

فإن كان الفريق نشط ويعرف ما يقوم به ولديه التزام بتحقيق الأهداف المرسومة على الورقة البيضاء فإن العملة ستزدهر مع الوقت والعكس صحيح تماما.

عملة Waltonchain تحمل هدف مشروع دمج تقنية البلوكشين مع تقنية أنترنت الأشياء للتعرف عليها أكثر من الرابط.

عملة Waltonchain العملة 80 من حيث القيمة السوقية الاجمالية ارتفعت بشكل صاروخي في 48 ساعة الأخيرة قبل أن تعاود عملية الهبوط والتصحيح.

يعود سبب الارتفاع لإعلان الفريق القائم على العملة عن قفل اضافي لمدة 6 أشهر من عملات الفريق.

ما ساهم في ارتفاع عملة Waltonchain بنسبة 42.5%.

كانت عملة WTC مستقرة عند 1.4 دولار في نهاية شهر يونيو الماضي لتقفز تقريبا للضعف.

وكل ذلك يعود مثلما أشرنا للفريق القائم على العملة والذي فضل تمديد القفل عن العملات الخاصة بهم لمدة 6 أشهر اضافية

ما يعد تطمينا والتزاما منهم نحو مستخدمي ومستثمري العملة.

Advertisements

الاعلان عن تمديد فترة القفل حظي باشادة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل معه المستخدمين بشكل ايجابي للغاية:

صرح فريق عملة والتون شاين بأن الفترة القفل الأصلية كان محدد انتهاؤها عند الساعة 00.00 في 18 يوليو 2019.

ولكن وفي خطوة نادرة وقلما تكون في ساحة العملات المشفرة وكتأكيد على الثقة في المشروع

قرر الفريق التمديد لغاية يناير 2020.

حتى وان انتهت فترة القفل على الرموز الخاصة بالفريق.

فلن يتجاوز المبلغ الذي يتم اصداره شهريا 10% من اجمالي العملات المقفل عليها.

اقرأ أيضا:

تعرف على مشروع Waltonchain وعملة WTC الرقمية

عملة الريبل من أسوء العملات أداء في النصف الأول من سنة 2019 وعملة BNB تتألق

عملة Dogecoin ترتفع بأكثر من 35 في المئة بعد خبر إدراجها في منصة بينانس