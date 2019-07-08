أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 8-7-2019

تشهد العملات الرقمية البديلة Altcoin والعملة الرقمية المهيمنة على السوق Bitcoin تحسنا مع استقرار بيتكوين فوق مستوى المقاومة البالغ 11,000 دولار ، وارتفاع العملات الرقمية االرئيسية الأخرى بنسب متفاوتة بين 2 – 10 في المئة .

على الرغم من اختبار البتكوين مستوى 9,700 دولار الاسبوع الماضي عاودت العملات الرقمية الارتفاع مجددا مما يدل على تحسن الاداء لعملة بيتكوين ، والتنبوء بالحركة الصعودية التالية .

قالت Forbes أن “فقاعة بيتكوين” قد انفجرت وقال متداول العملات الرقمية Josh Rager إن التعافي يجعل أسعار بيتكوين تبدو “صعودية للغاية” ولكن مع استمرار BTC في التمتع بهيمنة السوق بأكثر من 60 ٪ ، هناك مخاوف من أن ايثيروم والعملات الرقمية البديلة altcoins قد تعاني .

بعد ان فقدت عملة البيتكوين يوم أمس جزءا من قيمتها عاودت الارتفاع مجددا بنسبة بسيطة وتتحرك الآن في نطاق ضيق ، ويتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الان عند مستوى 11,452 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، مرتفعة بنسبة بلغت 1.98 في المئة ، وفقا لبيانات موقع Coin360 .

لحقت الايثيروم ارتفاع عملة البيتكوين مجددا ولكن أداءها كان افضل حيث ارتفعت اليوم بنسبة جيدة بلغت 5.91 في المئة ، ويتم تداولها الان عند مستوى 305 دولار امريكي .

Ripple XRP انخفض سعر العملة الرقمية بنسبة بلغت 0.04 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عندمستوى 0.39 دولار .

Litecoin يتم تداول العملة عند مستوى 118 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة بلغت 0.25 في المئة .

Binance Coin ارتفعت العملة بنسبة جيدة بلغت 4.08 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 34 دولار امريكي .

Bitcoin Cash فقدت العملة الرقمية بعض من قيمتها بنسبة بلغت 1.3 في المئة ، ويتارجح السعر الآن حول 407 دولار امريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

EOS ارتفعت العملة الرقمية الان بنسبة 1.95 % ، ويتم تداولها الان عند مستوى 5.89 دولار امريكي.

Advertisements

TRON TRX إرتفع سعر العملة الرقمية الان بنسبة جيدة جدا بلغت 9.39 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.035 دولار امريكي .

Cardano ارتفعت العملة بنسبة بلغت 1.48 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.081 دولار امريكي .

Steller ارتفعت العملة اليوم بنسبة 5.89 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.103 دولار .

Dash ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 1.36 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 157 دولار امريكي .

ومن بين افضل مائة عملة رقمية التي سجلت أعلى المكاسب كانت عملة OGO مرتفعة بنسبة عالية بلغت 57.77 % حتى اللحظه خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap .

يبلغ اجمالي سوق العملات الرقمية اليوم 327 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتستمر عملة البيتكوين بالحفاظ على مستواها حيث تمتلك 62 % من هيمنة السوق .

لمتابعة الأسعار بشكل مباشر من خلال موقعنا

Arabfolio يرجى الدخول عبر الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

إقرأ أيضاً :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ.

تابعونا على التلجرام