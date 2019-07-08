ويكيليكس تحتفظ بأكثر من 46 مليون دولار من البيتكوين

ويكيليكس المنظمة الغير ربحية تعتمد على نشر تقارير ومقالات صحفية من مصادر مجهولة تتناول قضايا فساد الحكومات ورجال المال والأعمال والساسة وغيرهم من الشخصيات المعروفة.

تأسس موقع ويكيليكس في سنة 2006 أي قبل 3 سنوات من ظهور عملة البيتكوين BTC.

وفقا لأحد مستخدمي Reddit فإن منظمة ويكيليكس تحمل وتحتفظ بكمية كبيرة من البيتكوين (أكثر من 4054 BTC) تقدر بحوالي 46 مليون دولار.

كما أضاف ذات المصدر بأن هناك محفظتين معروفتين لديهم علاقة مع مبادرة وسائل الإعلام غير الربحية ويكيليكس.

ومما يبدو فإن هذا البيتكوين الذي حصلته منظمة ويكيليكس قادم من تبرعات مستقلة من جهات وأطراف مختلفة.

وبالنظر لطبيعة عمل منظمة ويكيليكس الذي يتمحور حول التشفير وحماية المصادر فمن الطبيعي أن المتبرعين أغلبهم من أوائل الذين أستخدمو البيتكوين وعندما كان سعر البيتكوين أقل بآلاف المرات من وضعه الحالي.

شهدت عملية القبض على جوليان أسانج وتسليمه مؤخرا بعد ان كان محتميا بالسفارة الاكوادرية تعاطفا كبير من مناصريه

حيث زادت كمية التبرعات وتم تقديم والتبرع بأكثر من 40 مساهمة تطوعية خلال ثلاث ساعات فقط من اعتقاله.

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بالنسبة للتبرع فكان عن طريق عملة البيتكوين بالاضافة إلى عملات مشفرة أخرى مثل Zcash.

لم تطرق منظمة ويكيليكس للبيتكوين والعملات المشفرة بشكل كبير

ما عدا التدخل في الجدل القائم حول شخصية “ساتوشي ناكاموتو” ووصف “كرج رايت” الذي يدعي أنه “ناكاموتو” بأنه ملفق متسلسل.

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