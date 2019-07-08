منصة بينانس تطلق توكن Pink Care الخيري المرتبط بالدورة الشهرية للمرأة

أياً كان اسم الـ domain الخاص بمنصة ” بينانس ” Binance – و هي أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم – فهو له غاية و هدف . حيث يوجد موقع Binance.com ، بالإضافة إلى Binance Jersey ، و أيضاً هناك Binance US التي ستخرج قريبًا إلى النور . كما أن هناك العديد من المشاريع التابعة لمنصة بينانس ، و التي تشتمل على Binance Research و Binance Charity .

لقد أطلقت Binance.charity مبادرة جديدة هذا الأسبوع ، لها هدف مبدئي يتمثل في معالجة ما أطلقت عليه إسم ” فقر الدورة الشهرية ” ( period poverty ) .

جاءت فكرة المبادرة ببساطة انطلاقاً من المشكلة التي تتمثل في أن منتجات العناية النسائية تكون باهظة الثمن في بعض البلدان ، و في الوقت نفسه يعاني مواطني هذه البلدان من الفقر . و هذه العوامل مجتمعة تعني أن العديد من النساء ستكون دوراتهن البدنية الطبيعية بمثابة عائق لهم . ( حتى في البلدان المتقدمة ) .

في الولايات المتحدة الأمريكية ، في الواقع ، تم إعفاء النساء مؤخرًا من ضريبة المبيعات على هذه المنتجات .

و وفقًا للبحث الذي أجرته بينانس حول هذا الموضوع ، يجب أن يكون مشروع المبادرة قادرًا على مساعدة حوالي مليون امرأة شابة حول العالم .

لكن التوكن الرقمي الذي أطلقته منصة بينانس تحت إسم ” العناية الوردية ” ( Pink Care token ) – و هو عملة توكن على Binance Chain و يمكن شراؤه عن طريق التبرع – لا يشبه الأعمال الخيرية التقليدية على الإطلاق .

يتم تسجيل جميع المعاملات على الـ blockchain ، و التي يقول المنظمون أنها تزيد من الشفافية . | المصدر : Binance.charity

عن طريق التوكن المسمى بـ ” الرعاية الوردية ” ( Pink Care token ( PCAT ، يمكنك تتبع تبرعك طوال دورة حياته . فأنت تعطي المال ، و يتم تحويل الأموال إلى الشلن الأوغندي ( Uganda Shilling ) .

بعد ذلك ، يمكن لأحد المستلمين – من النساء الفقيرات – الذين يبلغ عددهم مليون شخص ، استبدال التوكن مقابل عام كامل من الإمداد بالمنتجات النسائية .

و المميزات لا تتوقف عند هذا الحد .

حيث يمكنك أيضًا رؤية دليل على أن أموالك ذهبت بالفعل إلى المستفيدين المحرومين المستحقين للتبرع . إن هذا المشروع يعمل على عكس العديد من المؤسسات الخيرية في العالم التقليدي ، و التي غالباً ما تظل غامضة تمامًا .

و آليات هذا المشروع هي أيضاً بسيطة جداً . حيث يقوم الآباء بالتسجيل لبناتهم و تقديم معلومات حول من الذي سيمدهم بالمنتجات الصحية .

و يتم استبدال التوكنز ثم يتم حرقها ، مما يعني أن مجموعة التوكنز تمثل مقدار المساعدة المباشرة المتاحة لمجموعة من النساء المهمشة المحرومة .

إن هذا المشروع الخيري يمثل تفكيراً إبداعياً خارج الصندوق تماماً ، و لكن الأمر ليس مفاجئًا ، فهو يأتي من Binance ، و هي بلا شك أحد العناصر الأكثر ابتكارًا في مجال العملات الرقمية .

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إن لمنصة بينانس منافسين ينتظرون سقوطها من المكانة الكبيرة التي تحتلها ، و لكن بالرغم من ذلك تواصل أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم عملها و تطورها ، حتى بعد حدوث إختراق كبير لها و أيام من التداعي المرتبط بذلك .

لقد اختارت مؤسسة Binance – و هي مؤسسة تقف على حافة مبدعة و مختلفة من الثقافة الفنية و المالية العميقة – أن توجه نظرها إلى فئة مجتمعية ربما تم تجاهلها و هي : المرأة . | المصدر : Facebook / Binance

إن منصة Binance تعمل على معالجة قضايا متعددة في اختيارها لهذه المبادرة البطولية . ” النساء في عالم العملات الرقمية ” هو موضوع يتسم بالاستقلالية في حد ذاته ، و له جذور أعمق في صناعة التكنولوجيا الواسعة النطاق .

تشير البيانات إلى أن عدد النساء اللائي يدخلن في صناعة التكنولوجيا أقل من عدد الرجال ، حيث يرى البعض أن هذه المسألة تعد إشكالية لعدة أسباب .

و قد اختارت Binance – و هي المؤسسة التي تقف على حافة مبدعة و مختلفة من الثقافة الفنية و المالية العميقة – أن توجه نظرها إلى فئة مجتمعية ربما تم تجاهلها و هي : المرأة .

إن مجرد منح النساء و الفتيات إمكانية الوصول إلى وسائل التعلم مع التخفيف من بعض النفقات الشخصية لهم – مثلما تفعل بينانس – قد يغير الوضع بشكل كبير . و قد لا يغيره .

إن الهدف من الصدقة و الأعمال الخيرية ليس دائمًا تحقيق نتيجة إيجابية . ففي كثير من الأحيان ، يسعى منظم الخير أو القائم عليه إلى تعزيز سمعته فقط . و مع ذلك ، فإن الطبيعة الصريحة و المبهرة إلى حد ما لتوكن مبادرة الـ Period Poverty من Binance ، لا يبدو كأنه إدعاء للفضيلة .

” من خلال إطلاق Pink Care Token – أول تطبيق ملموس للعملات الرقمية يهدف لتمكين الشابات في صناعة التأثير الإجتماعي – نسعى إلى استخدام تكنولوجيا الـ blockchain من أجل الصالح الإجتماعي ، و تحويل العطاء الخيري التقليدي إلى طريقة شفافة و مسؤولة تمامًا . و من خلال الاستجابة الفعالة للثورة الصناعية الرابعة ، نحاول تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لجميع البشر ، و خاصة المليارات من البشر ، كي نصل إلى شعور مشترك بالكرامة . فبعد كل شيء ، الأمر يتعلق بالإنسان و القيم . “

يبدو ذلك كاتباع لنهج الفطرة السليمة ، الذي يتمثل في : العثور على أهم المشكلات و حلها واحدة تلو الأخرى .

إن منصة Binance ليست منصة التداول الوحيدة التي قامت بجهود في أوغندا و أفريقيا بشكل عام . حيث تقوم Paxful – و هي عبارة عن منصة تداول نظير إلى نظير ( peer to peer ) لها حجم ضخم في القارة – ببناء عشرات المدارس من خلال تبرعات بالعملات الرقمية .

و بالإضافة إلى الجهد الخيري ، فإن الـ Pink Care Token يوفر فائدة لـ Binance Chain – ناهيك عن التعرض لمليون شخص على الأرجح ليسوا بالفعل متواجدين في إقتصاد العملات الرقمية .

و قد دعا ” تشانجبنج تشاو ” Changpeng Zhao – الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس – في تغريدة له على موقع تويتر ، الرؤساء التنفيذيين الآخرين من أجل تعزيز المبادرة :

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المصدر : CCN

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