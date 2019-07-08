إيران تتهم الولايات المتحدة بمحاولة تعطيل عمليات تعدين البيتكوين في البلاد

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ..في تطور جديد تتهم دولة إيران الولايات المتحدة بالسعي لإحباط تشغيل عمليات تعدين عملات البيتكوين الخاصة بها ، وذلك في الوقت الذي تعتقد فيه حكومة الولايات المتحدة أن حكومة إيران تعتمد على تعدين عملة البيتكوين كأداة “للتحايل على العقوبات الإقتصادية المفروضة” ، وذلك وفقًا لحديث مساعد وزير الصناعة والتجارة والإمداد الإيراني.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

صرح مساعد وزير الصناعة والتجارة والإمداد الإيراني -السيد سعيد زاراندي – ، إن إدارة الرئيس ترامب تعمل على منع تشغيل عمليات تعدين عملة البيتكوين في البلاد ، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء فارس المحلية كما يظهر على الرابط التالي.

إيران تعتبر جنة بالنسبة لعمليات تعدين العملات الرقمية ، لكنها كابوس بالنسبة للمعدنين

هذا وبعد لوبي الضغط السياسي المشكل من أجل إخراج البلد من نظام المدفوعات المالية SWIFT ، يبدو أن حكومة الولايات المتحدة تنظر الآن إلى الإهتمام الأخير للمواطنين الإيرانيين بتعدين العملات الرقمية بمثابة نشاط إنتاجي قادر على التهرب من العقوبات المالية المفروضة على بلدهم ، ولكن الولايات المتحدة تجعل من الصعب على إيران أن تنطلق من اقتصادها وذلك حسبما ورد على الرابط التالي

لماذا ؟!

حسنا .. تعتبر إيران واحدة من الدول التي لديها أرخص كهرباء في العالم ، هذا وتكشف إحصاءات أسعار البترول العالمية Global Petrol Prices أنه بينما تبلغ تكلفة الكيلووات على الساعة في المتوسط 0.14 دولار في الولايات المتحدة ، فإن في إيران يدفع الإيرانيون حوالي 0.03 دولار بفضل الدعم الحكومي الوفر.

علما بأن تكاليف الطاقة المنخفضة هذه تجعل التعدين مربحًا للغاية هناك ، ففي الأشهر الأخيرة ، نما النشاط هناك إلى درجة أن البنية التحتية في البلاد تعاني من عواقب زيادة الاستهلاك الذي يأتي بكمية أعلى من قدرة توليد الطاقة في البلاد.

وفي حديثه إلى موقع Mehr ، تبادل السيد “علي أكبر كريمي” -عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني- ، مخاوفه في هذا الخصوص في نفس الوقت الذي حث فيه الحكومة على مضاعفة جهودها لتنظيم هذا النشاط طبقا للقانون.

وأضاف السيد “كريمي” موضحا:

“”لقد أصبحت عمليات تعدين العملات الرقمية نشاطًا شائعًا وواسع النطاق في دولة إيران ، ويستهلك هذا النشاط قدرًا كبيرًا من الطاقة ، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث مشاكل للبلاد ، خاصة في فصل الصيف الحار”.

هذا ولقد أدت تلك المشكلة إلى قيام المسؤولين الإيرانيين بمكافحة عمليات تعدين العملات الرقمية ، وذلك من خلال إجراءات مثل انقطاع التيار الكهربائي والمصادرة المباشرة لمعدات التعدين تلك ، وذلك حسبما ورد على الرابط التالي

وفي هذا الخصوص نشر حساب DHH على موقع تويتر تغريدة جاء فيها :

” لقد قال السيد رجابي إن قوة الطاقة المستهلكة في تعدين كل عملة بيتكوين واحدة تعادل قوة الطاقة التي تستخدمها 24 وحدة سكنية لمدة عام كامل في البلاد ، تعدين البيتكوين ليس مجرد مشروع dystopian project صعب التصرف معه في فرضيته ، بل إنه أيضًا يعتبر مشارك نشط في إحداث مشكلة كبيرة dystopia عن طريق تغير المناخ. Advertisements